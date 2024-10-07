Profesyonel liglerde gol yemeyen tek takım var

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de 8'nci, Nesine 2. Lig'de 6'ncı ve 3. Lig'de 5'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Bu karşılaşmaların ardından liglerin tamamına bakıldığında kalesini gole kapatan tek takım 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor oldu.