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Jandarma Genel Komutanlığı 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alımını duyurdu! Başvurular ne zaman, başvuru şartları neler olacak?

Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Adaylar için başvuru şartları ve başvuru tarihleri merak kazandı. 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alımı Resmi Gazete'de yayınlandı. İlanda başvuru tarihleri de açıklandı. İşte JGM sözleşmeli erbaş alımına ilişkin ayrıntılı bilgiler...

08:27 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 08:41 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Jandarma alımı
Jandarma alımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 612 jandarma, 2 at bakıcısı, 16 bot serdümeni, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

JGM 2024 SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN 2024?

Başvurular, 18 Eylül-2 Ekim'de internet üzerinden yapılacak.

JANDARMA SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, alım şartları ve diğer detaylar, "https://vatandas.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet sitelerinde yayımlanacak "2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda belirtilecek.



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