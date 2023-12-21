Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alım süreci takip edilen bekçiler ile ilgili yeni bir duyuru var mı? Bekçi olmak isteyen vatandaşlar, Bekçilik başvurusu başladı mı, ne zaman? 2. Dönem Bekçi başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? sorularını tek tek araştırıyor. Peki Bekçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, Bekçi alımına ilişkin bilgiler…