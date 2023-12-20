Bekçi alımı başvuruları başladı mı sorusu 2. dönem için yanıt arıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alım sürecini takip eden bekçiler, yeni duyuru var mı merak ediyor. Bekçilik yapmak isteyen vatandaşlar, yeni dönem başvurusu var mı, nasıl yapılır, şartlar neler sorularına yanıt arıyor. İşte, Bekçilik Başvurusu güncel son durum!

BEKÇİ ALIMI 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Henüz aktif olarak 2023/2. dönem bekçi alımı bulunmuyor. 2024 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi ihtiyaçlarına göre belirlenen sayıda bekçi alımı yapılması bekleniyor.

Bekçi alımı yapılacak iller, başvuru tarihleri, fiziksel ve sözlü sınav tarihleri ilan yayınlandıktan sonra belli oluyor.

Bekçilik şartları ise her dönem aynı oluyor. T.C. vatandaşı olanlar, en az lise mezunu olanlar ve erkek adaylar için 167 cm şartı aranıyor. Aşağıdan detaylı bekçi olma şartlarına ulaşabilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle endeksinin 18 ile 27 arasında olması, başvuru yapılan il sınırları içerisinde son bir veya daha fazla süredir ikamet etmek, askerlik görevini tamamlamak, 31 yaşından gün almamış olmak şartları aranıyor. Diğer şartlar ise şu şekilde;

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ ALIMI İÇİN KPSS ŞARTI VAR MI?

Şu an için bekçi alımları özel sektör üzerinden yapıldığı için KPSS şartı bulunmuyor. Kamu kurumları için yapılan bazı ilanlarda KPSS puan şartı aranabiliyor.







