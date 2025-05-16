2025 e-Devlet IMEI kaydı nasıl yapılır? Kayıt ücreti ne kadar oldu?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de yasal olarak kullanılabilmesi için IMEI kaydı yapılması gerekiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sağlanan bu kayıt işlemi, e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. 2025 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücreti ve uzatma işlemleri merak konusu olmaya devam ediyor. İşte yurt dışı telefon kaydı ve IMEI sorgulama işlemleri hakkında merak edilen tüm detaylar…
Yurt dışından telefon satın aldığınızda Türkiye’de 180 günden fazla kullanmak için pasaport kaydı gerekiyor. e-Devlet uygulaması üzerinden gerçekleştirilen IMEI uzatma işleminin detayları merak ediliyor.
IMEI KAYDI NEDİR?
IMEI, her mobil cihaza özel tanımlanan 15 haneli bir kimlik numarasıdır. Türkiye'de yurt dışından getirilen cep telefonlarının kullanılabilmesi için bu numaranın BTK’ya kaydettirilmesi zorunludur. Kayıt yapılmayan cihazlar, 180 günlük sürenin sonunda yerel operatörler tarafından hizmet dışı bırakılır.
2025 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Resmî Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, 2025 yılı itibarıyla IMEI kayıt harcı 45.614,20 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, vergi dairesi veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve cihazın IMEI numarası ile birlikte ödenmelidir.
e-Devlet IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?
Yurt dışından getirilen telefonları kayıt ettirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Harç Ödemesi Yapın: Vergi dairesi, banka veya e-Devlet üzerinden 45.614,20 TL tutarındaki IMEI kayıt ücretini yatırın.
Onayla ve Gönder: Bilgileri kontrol ettikten sonra başvuruyu tamamlayarak IMEI kayıt işlemini sonlandırın.
IMEI UZATMA İŞLEMİ NEDİR?
BTK, yurt dışından gelen cihazlara 180 gün geçici kullanım hakkı tanımaktadır. Bu süre dolmadan önce:
Pasaport kaydı yapılabilir.
Çift SIM kartlı cihazlarda diğer IMEI’ye geçiş yapılarak 120 gün ek süre elde edilebilir.
Yeni yıl itibarıyla süre sıfırlanarak tekrar 180 gün kullanım hakkı kazanılabilir.
YURT DIŞI TELEFON SORGULAMA
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