2025 e-Devlet IMEI kaydı nasıl yapılır? Kayıt ücreti ne kadar oldu?

Yurt dışından telefon satın aldığınızda Türkiye’de 180 günden fazla kullanmak için pasaport kaydı gerekiyor. e-Devlet uygulaması üzerinden gerçekleştirilen IMEI uzatma işleminin detayları merak ediliyor.

IMEI, her mobil cihaza özel tanımlanan 15 haneli bir kimlik numarasıdır. Türkiye'de yurt dışından getirilen cep telefonlarının kullanılabilmesi için bu numaranın BTK’ya kaydettirilmesi zorunludur. Kayıt yapılmayan cihazlar, 180 günlük sürenin sonunda yerel operatörler tarafından hizmet dışı bırakılır.

2025 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2025 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Resmî Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, 2025 yılı itibarıyla IMEI kayıt harcı 45.614,20 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, vergi dairesi veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve cihazın IMEI numarası ile birlikte ödenmelidir.