2025 Kurban Bayramına kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili hangi güne denk geliyor?

2025 Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, tatil planı yapan vatandaşların gözü bayramın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği sorularına çevrildi. Haziran ayında kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın, hafta içine denk gelmesi nedeniyle tatilin uzatılıp uzatılmayacağı da merak konusu oldu. Resmi takvime göre bayram 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Ancak hükümetin ara günlerle birlikte tatili 9 güne çıkarıp çıkarmayacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı. Tatil planlarını şekillendirmek isteyenler, gözlerini resmi karara çevirmiş durumda.