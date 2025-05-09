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2025 Kurban Bayramına kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili hangi güne denk geliyor?

2025 Kurban Bayramına kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili hangi güne denk geliyor?

17:039/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Kurban Bayramı tatiline kaç gün kaldı?
Kurban Bayramı tatiline kaç gün kaldı?

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken tatil planı yapan milyonlarca vatandaş, bayram tarihlerini ve tatilin süresini merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembe. Gözler şimdi bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına çevrildi. Hükümetin bu konuda alacağı karar merakla bekleniyor.

2025 Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, tatil planı yapan vatandaşların gözü bayramın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği sorularına çevrildi. Haziran ayında kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın, hafta içine denk gelmesi nedeniyle tatilin uzatılıp uzatılmayacağı da merak konusu oldu. Resmi takvime göre bayram 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Ancak hükümetin ara günlerle birlikte tatili 9 güne çıkarıp çıkarmayacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı. Tatil planlarını şekillendirmek isteyenler, gözlerini resmi karara çevirmiş durumda.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili 4.5 gün sayılıyor. Hafta sonu ile birleştirilen Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkabiliyor.

Bu sene için henüz resmi bir karar alınmadı.

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