2025 MTV 2. taksit sorgulama ve ödeme ekranı: MTV borcu nasıl hesaplanır, nereden ödenir?

MTV ödemeleri hem online hem de fiziksel kanallar aracılığıyla yapılabiliyor. Dijital ödeme imkânı sayesinde, vatandaşlar Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve GİB Mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de MTV borcu sorgulama ve ödeme işlemleri yapılabiliyor.

Ödeme yapılabilecek diğer yöntemler:

Anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık sistemleri

Banka kartı veya kredi kartı ile ödeme

Vergi dairesi vezneleri

PTT şubeleri

Yurt dışında faaliyet gösteren bankaların kartları

MTV borç sorgulama ve ödeme nasıl yapılır?

MTV borcunu sorgulamak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak “Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama” hizmeti üzerinden borçlarını görüntüleyebilir. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi’ne T.C. Kimlik No veya plaka bilgisiyle giriş yaparak da borç öğrenilebilir.

2025 MTV tutarları yeniden değerleme oranıyla arttı

2025 yılında uygulanacak MTV tutarları, Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda %43,93 yeniden değerleme oranı ile artırıldı. Buna göre, 2024’te 2.343 TL MTV ödeyen bir araç sahibinin 2025 yılı vergisi 3.372 TL’ye yükseldi. 5.265 TL vergi ödeyen bir araç için ise bu tutar 7.577 TL oldu. Bu tutarlar yıl boyunca iki eşit taksitte tahsil ediliyor.

2025 MTV hesaplama ve ücretler

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı. 2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.