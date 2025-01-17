Cumhurbaşkanı kararı ile engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetine ilişkin yeni düzenlemelerin detayları belli oldu. ÖTV muafiyetinden faydalanılabilecek otomobillerde yüzde 40 yerlilik oranı gibi şartlar getirildi. Peki ÖTV'siz araç üst limiti ne kadar oldu? Kimler ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek?





ÖTV MUAFİYETİNDE ARAÇ ÜST LİMİTİ NE KADAR OLDU?





Yeni yıl öncesi Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemeler kapsamında, ÖTV muafiyetinden faydalanılabilecek otomobiller için yüzde 40 yerlilik oranı taşıma şartı getirildi.





2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti ise 1 Ocak 2025 itibarıyla 2 milyon 290 bin 200 TL olarak güncellendi.





Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılında otomobil satışlarındaki yerli model payı yüzde 29 olarak gerçekleşmişti. İlgili düzenlemeyle yerli üretimin teşvik edilmesi ve yerlilik payının yükseltilmesi amaçlanıyor.





Otomobilin üretiminde kullanılan malzemelerin, parçaların ve iş gücünün yerli kaynaklardan sağlanmasıyla elde edilen yerlilik oranı, yeni düzenlemeyle birlikte özellikle Türkiye'de üretim yapan otomobil markaları açısından avantaj sağlıyor.





ÖTV MUAFİYETİ NEDİR?





Engellilik oranı %90 veya üzerinde olan yetişkin engelliler ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu'nda (ÇÖZGER) “Özel Koşul Gereksinimi Vardır (ÖKGV)” ibaresi bulunan 18 yaş altı engelliler ÖTV istisnasından yararlanabilirler.





Bununla birlikte engellilik oranı %90'ın altında olan engellilerden engelli sağlık kurulu raporunda "Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir." değerlendirmesi bulunanlardan, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj pedalı, fren pedalı, gaz pedalı ve/veya vites kolunda) tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olan engelliler ÖTV istisnasından yararlanabilirler.









ÜZERİNE ARAÇ ALINAN ENGELLİ KİŞİNİN ENGELLİ SÜRÜCÜ BELGESİNE SAHİP OLMA ŞARTI VAR MIDIR?





Hayır, yoktur. Engelli oranı %90 ve üzerinde olan engelli bireyin üzerinden ilk iktisap edilecek araçta ÖTV muafiyetinden yararlanılabilir.





ENGELLİ YAKININA ÖTV İNDİRİMİ VAR MI?





ÖTV indirimi sadece engelli bireyin şahsına tanınmış bir haktır.





ENGELLİLER MOTORLU TAŞIT VERGİSİ'NDEN (MTV) FAYDALANABİLİR Mİ?





Engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiştir.

Engellinin vefat etmesi durumunda ÖTV istisnası kapsamında iktisap edilen taşıtın veraset yoluyla intikalinde ÖTV alınır mı?





ÖTV Kanununa göre, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz. Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal ve/veya hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) «veraset yoluyla intikal» olarak değerlendirilmez.





Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir.





%90 ENGELLİ ARACI KİMLER SATIN ALABİLİR?





Engelli bireyler, engellilik yüzdeleri %90 ve üzeri ise sıfır araç alırken ÖTV’den muaf kabul edilir. Ancak, kişinin ÖTV’siz araç alabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi önemli bir kriterdir. Genel olarak %90 engelli raporu ile araç satın alabilme şartları ise aşağıdaki gibidir:





%90 ve üzeri engelli oranına sahip kişiler engel nedeni gözetilmeksizin araç satın alabilir. Ağır engelli (%90 ve üzeri) bir birey için araç alımı söz konusu ise aracı alacak kişinin 18 yaşından büyük olması şartı aranmaz ve aile yakınları, aracı satın alabilir. Engelli raporu ile araç alımı için 18 yaşından büyük ve zihinsel engeli olmayan kişi, kendi başına işlemlerini tamamlayabilir. Kişi 18 yaşından küçük ise anne ve babasının muvafakatname vermesi gerekir.

18 yaşından büyük ve zihinsel engelli bireyler için vasi kararı talep edilir. 18 yaş altı çocuk için anne-baba boşanmış ise araç alım-satış işlemlerini velayet kimin üzerineyse o kişi yapmalıdır.