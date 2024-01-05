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24 yaş 24 maç 14 gol! Beşiktaş süper golcüyü getiriyor: Aboubakar’ı unutturacak!

Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Devre arası golcü takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılar aradığını Sırbistan Süper Ligi’nde buldu. Samet Aybaba’nın canlı izlediği Partizan’ın Brezilyalı golcüsü Matheus Saldanha için çalışmalar başladı. 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 24 maçta 14 gol ve 5 asiste oynadı. Peki, Matheus Salhanda kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte soruların yanıtları.

14:54 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Vincent Aboubakar’dan istediğini alamayan Beşiktaş aradığı golcüyü Sırbistan ekibi Partizan’da buldu.
Vincent Aboubakar’dan istediğini alamayan Beşiktaş aradığı golcüyü Sırbistan ekibi Partizan’da buldu.
Ara transfer dönemine sayılı günler kala Süper Lig’de transfer çalışmaları tüm takımlarda sürüyor. Vincent Aboubakar’dan istediğini alamayan
aradığı golcüyü Sırbistan ekibi Partizan’da buldu. Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde Partizan-Kızılyıldız maçını canlı izledi. Oyuncuyu beğenen Aybaba'nın Saldanha için ise kısa süre içerisinde Partizan'la masaya oturması bekleniyor. Peki, Matheus Salhanda kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

SAMET AYBABA ÇOK BEĞENDİ

Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, forvete takviye için arayışlarını sürdürürken Sırbistan'dan yeni bir ismi gündemine aldı. Aybaba, geçtiğimiz günlerde Partizan-Kızılyıldız maçında ev sahibinden Matheus Saldanha'yı izlemiş ve çok beğenmişti.

Tecrübeli yöneticinin Saldanha için kısa süre içerisinde Partizan'la masaya oturması bekleniyor. 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 24 maçta 14 gol ve 5 asiste oynadı. Partizan'a Japon ekibi Chiba'dan 1.3 milyon Euro'ya transfer olan Saldanha'ının kontratı 2027'de sona erecek.

MATHEUS SALDANHA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, 18 Ağustos 1999 tarihinde Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bulunan Uberaba şehrinde doğdu. Forvet mevkiinde oynayan genç oyuncu, 2023 yılı itibarıyla Sırbistan SuperLiga ekiplerinden Partizan forması giymektedir.

Saldanha, futbol kariyerine 2018 yılında Audax'ın genç takımında başladı. 2019 yılında Bahia'nın genç takımında forma giymeye başlayan oyuncu, 2020 yılında aynı kulübün A takıma yükseldi. Bahia formasıyla 2020-21 sezonunda 39 maçta 13 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

2022 yılında Japonya'nın J1 League ekiplerinden Chiba'ya transfer olan Saldanha, burada da başarılı bir performans sergiledi. Chiba formasıyla 34 maçta 14 gol atan oyuncu, J1 League'in gol kralları arasına girdi.

24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 24 maçta 14 gol ve 5 asiste oynadı.



#Beşiktaş
#Samet Aybaba
#Matheus Saldanha
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