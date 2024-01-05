Beşiktaş'taki teknik direktör arayışları Giovanni van Bronckhorst ile bitmek üzere. Siyah-beyazlı yönetim, Hollandalı teknik adamla imza aşamasına geldi. Van Bronckhorst'un en geç önümüzdeki hafta İstanbul'da olması ve 1,5 yıllık imza atması bekleniyor.





Hollandalı çalıştırıcının yarım sezon için 450 bin, gelecek sezon içinse 900 bin euro alacağı öğrenildi. Başarılı hocanın yardımcılarıyla birlikte maliyetinin 2 milyon euro olacağı ifade ediliyor.





Orkun Kökçü'ye ilk formayı veren isim





Beşiktaş yönetimi, Van Bronckhorst ile yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlarken, kendisinin tercih edilmesinde ise 4 madde öne çıkıyor.





Hollandalı çalıştırıcının en önemli artılarından biri genç oyunculara ve altyapıya verdiği önemle birlikte deneyimli isimlerle gençleri harmanlayarak bir kadro yapılanmasına gitmesi. 12 yıllık teknik adamlık kariyerinde Hollanda'da Feyenoord, Çin'de Guangzhou ve İskoçya'da Rangers'ı çalıştıran Van Bronckhorst, genç oyunculara verdiği şansla dikkat çekti. Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'ye Feyenoord'da formayı veren isim Van Bronchorst.

Van Bronckhorst & Orkun Kökçü

UEFA Avrupa Ligi'nde finali gördü





Van Bronckhorst'un 12 yılllık teknik adamlık kariyerinde kazandığı kupalar da kendisini bir adım öne çıkardı. Hollandalı çalıştırıcı, Feyenoord ile 4 yılda 1 kez lig şampiyonluğu yaşarken, 4 kez kupa şampiyonluğu elde etti. Kasım 2021'de Rangers'ın başına geçen Van Bronckhorst, İskoçya Kupası'nı kazanırken, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde ise Eintracht Frankfurt'a penaltılarla 6-5 yenildi.





Ofansif futbolu tercih ediyor





Beşiktaş'ın imza aşmasına geldiği Van Bronckhorst, taraftarın gözüne hoş gelecek ofansif futboluyla dikkat çekiyor. 4-3-3 sistemini tercih eden Hollandalı çalıştırıcı, cesur ve atak futbol anlayışını benimsiyor. Bunun yanında Van Bronckhorst'un daha önce görüşülen teknik direktörlere oranla daha uygun bir maliyete sahip olması da seçilmesinde önemli etkenle arasında yer alıyor.















