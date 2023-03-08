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SGK'dan kritik EYT açıklaması: 3 yıldan az hizmeti olan da emeklilik kapsamında

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra emeklilik başvurusu e Devlet üzerinden alınmaya başlandı. EYT şartlarını yerine getiren vatandaşlara aylık bağlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti olan emekli sandığı ve BAĞ-KUR çalışanları EYT kapsamında" duyurusunu yaptı. İşte SGK'dan yapılan o açıklamanın detayları.

17:55 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanları da EYT kapsamında

3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanları da EYT kapsamında

SGK, bazı gazetelerde, 23 Mayıs 2002 itibarıyla 3 yıldan az hizmeti olan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberlerin yer aldığı aktarıldı.

EYT kapsamı

Resmi Gazete'de 3 Mart 2023'te yayımlanan EYT düzenlemesiyle hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalıların emeklilik yaş koşulunun kaldırıldığının anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kamuoyunda EYT düzenlemesi olarak adlandırılan Kanunun 23/05/2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır, bu bağlamda söz konusu vatandaşlar da düzenleme kapsamındadır."

Emeklilik başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır?


#sgk
#bağkur
#emekli sandığı
#eyt
2 saat önce
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SGK'dan kritik EYT açıklaması: 3 yıldan az hizmeti olan da emeklilik kapsamında
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