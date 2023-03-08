Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte binlerce vatandaş e Devlet üzerinden emeklilik başvurusunu yapıyor. Sigortalıların SGK merkezlerinden “Emekli olur” belgesi almasına gerek kalmadı. e-Devlet’ten temin edilecek bilgi ve belgeler de “Emekli olur” yazısı yerine geçecek. Emekli aylığı Nisan ayı itibarıyla hesaplanarak ödenecek. EYT başvurusu devam ederken bankalar da promosyon yarışına girdi. Promosyon tutarındaki artış bankaların inisiyatifinde olacak. 5 bin 500 TL maaş alanların emekli promosyonu 4 bin 200 TL alabilece. EYT'li ne kadar promosyon alacak? İşte maaşlara göre bankaların vereceği emekli promosyon tutarları.