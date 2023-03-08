EYT banka promosyon tutarları
8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenlerin yararlanacağı EYT düzenlemesi başvurusu başladı. Herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağı düzenlemede EYT başvuru e-Devlet üzerinden veya SGK’ye yapılabilecek. EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak. EYT ilk maaşları nisanda yatacak. Emeklilik maaşı alacak milyonlarca vatandaş bir yandan da banka promosyon tutarlarını araştırıyor.
EYT'li maaşları hangi bankaya yatacak?
Bankaların EYT'lilere özel kampanya çalışmaları hızlandı. Bu kapsamda bankalar, kendi şubelerinden maaş alan EYT'liye promosyon ödemesi yapacak ve 3 yıl taahhüt şartı isteyecek. EYT'liler, emeklilik başvurusu sırasında maaşlarının yatırılmasını istedikleri banka ve şubesini seçecek.
EYT ilk maaşları ne zaman yatacak?
Nisan ayındaki ilk maaşla banka promosyonu almaya hak kazanacak. E-Devlet aracılığıyla banka seçeneği değiştirilebilecek.
Emekliler maaş için banka değişikliğini nereden yapacak?
Seçim yapıldıktan sonra emeklinin promosyon alabilmesi için 3 yıl aynı bankada kalması gerekiyor. Emekli, bankayı değiştirirse aldığı promosyonun kalan kısmını geri ödemekle yükümlü olacak.
EYT'li ne kadar promosyon alacak?
- Bankalar emeklilere maaşlara göre farklı promosyon miktarları sunuyor. Buna göre, en düşük, yani 5 bin 500 lira emekli maaşı alan EYT'li, 3 yıllık süre için en az 4 bin 200 lira promosyon alabilecek.
- 7 bin 500 ila 10 bin lira emekli aylığı alanlara 5 bin 400 lira, 10 bin lira ve üzerinde emekli aylığı alanlara da azami 6 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu miktarlar bankaların inisiyatifine bağlı olarak artırılabilecek.