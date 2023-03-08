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EYT başvurusu devam ederken bankalar promosyon yarışına girdi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte binlerce vatandaş e Devlet üzerinden emeklilik başvurusunu yapıyor. Sigortalıların SGK merkezlerinden “Emekli olur” belgesi almasına gerek kalmadı. e-Devlet’ten temin edilecek bilgi ve belgeler de “Emekli olur” yazısı yerine geçecek. Emekli aylığı Nisan ayı itibarıyla hesaplanarak ödenecek. EYT başvurusu devam ederken bankalar da promosyon yarışına girdi. Promosyon tutarındaki artış bankaların inisiyatifinde olacak. 5 bin 500 TL maaş alanların emekli promosyonu 4 bin 200 TL alabilece. EYT'li ne kadar promosyon alacak? İşte maaşlara göre bankaların vereceği emekli promosyon tutarları.

17:39 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
EYT banka promosyon tutarları

EYT banka promosyon tutarları

8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenlerin yararlanacağı EYT düzenlemesi başvurusu başladı. Herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağı düzenlemede EYT başvuru e-Devlet üzerinden veya SGK’ye yapılabilecek. EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak. EYT ilk maaşları nisanda yatacak. Emeklilik maaşı alacak milyonlarca vatandaş bir yandan da banka promosyon tutarlarını araştırıyor.

EYT maaşları

EYT'li maaşları hangi bankaya yatacak?

Bankaların EYT'lilere özel kampanya çalışmaları hızlandı. Bu kapsamda bankalar, kendi şubelerinden maaş alan EYT'liye promosyon ödemesi yapacak ve 3 yıl taahhüt şartı isteyecek. EYT'liler, emeklilik başvurusu sırasında maaşlarının yatırılmasını istedikleri banka ve şubesini seçecek.

EYT ilk maaşları ne zaman yatacak?

Nisan ayındaki ilk maaşla banka promosyonu almaya hak kazanacak. E-Devlet aracılığıyla banka seçeneği değiştirilebilecek.

EYT emekli maaşı yatacak banka seçimi

Emekliler maaş için banka değişikliğini nereden yapacak?

Seçim yapıldıktan sonra emeklinin promosyon alabilmesi için 3 yıl aynı bankada kalması gerekiyor. Emekli, bankayı değiştirirse aldığı promosyonun kalan kısmını geri ödemekle yükümlü olacak.

EYT emekli banka promosyon ücretleri

EYT'li ne kadar promosyon alacak?

  • Bankalar emeklilere maaşlara göre farklı promosyon miktarları sunuyor. Buna göre, en düşük, yani 5 bin 500 lira emekli maaşı alan EYT'li, 3 yıllık süre için en az 4 bin 200 lira promosyon alabilecek.
  • 7 bin 500 ila 10 bin lira emekli aylığı alanlara 5 bin 400 lira, 10 bin lira ve üzerinde emekli aylığı alanlara da azami 6 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu miktarlar bankaların inisiyatifine bağlı olarak artırılabilecek.


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14 dakika önce
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EYT başvurusu devam ederken bankalar promosyon yarışına girdi
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