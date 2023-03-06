E devlet EYT başvurusu
İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede, vatandaşlar, başvuru sürecinin başlamasının ardından süre sınırı olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden e-Devlet Kapısı üzerinden de emeklilik işlemlerini yapabiliyor. EYT'de başvuru süreci başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki e-Devlet üzerinden EYT başvuruları nasıl yapılacak? EYT emekli başvuru evrakları hangileri? Detaylar haberimizde.
EYT başvurusu nasıl yapılacak?
E-Devlet'ten yapılacak başvurularda sisteme giriş yapıldıktan sonra arama kısmına "emekli" veya "gelir" kelimesi yazılıyor. "Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi" seçeneği işaretleniyor. Tahsis talep türünde ise "yaşlılık aylığı"nın seçilerek başvurularda adım adım ilerleniyor.
Gelen ekranda “Yeni Başvuru” seçeneğine tıklayıp, tahsis talep türü olarak “Yaşlılık Aylığı” seçiliyor.
SSK kapsamında aylık talep ediliyorsa, 4/A SSK; BAĞ-KUR kapsamında aylık talep ediliyorsa 4/B BAĞKUR seçilip “Başvur”a tıklanacak.
T.C. Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecek. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.
İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına sıfır eklenmeden yazılarak, e-posta adresi de eklenebilir.
Adres bölümünde ikametgah bilgisi ekrana otomatik olarak gelecek. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde; farklı adres kısmına yeni adres yazılması gerekecek. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekiyor.
BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, “Aylık alıyor mu?” Kutucuğunda yer alan “Evet” ya da “Hayır” seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekiyor.
İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğuna tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek.
İşten ayrılış belgesi almadan EYT başvurusu yapılır mı?
SGK, süreci kolaylaştırmak adına yeni bir karar aldı. İşten ayrılış belgesi verilmeden önce, SGK'dan "emekli olur" yazısı alınmasına artık gerek kalmadı. e-devletten alınan belgeler de "emekli olur" yazısı yerine geçecek. Böylece işveren, o belgelerle çıkış işlemi yapabilecek. e-devlette çalışma hayatım bölmesindeki bölmeden kendinize ilişkin sigortalılık durumunu çıktı alarak ispatlayabilirsiniz ve bu şekilde işverene verebilirsiniz.
Emeklilik için işe giriş çıkış bildirgesi nasıl alınır?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti.
Birinci adımda işveren, emekli olup çalışmaya devam edecek personel için "emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle" tanımlanan 8 koduyla çıkış yapacak. Çalışanın aynı gün tahsis talebinde bulunması halinde ertesi gün yeniden sosyal güvenlik destek primine tabi bildirim yaparak aynı işyerinde aralıksız çalışmaya devam edebilecek.
Örneğin, bugün işyerinden çıkış yapıp emeklilik dilekçesini veren yarın yeniden aynı işyerinde çalışmaya devam edebilecek. Çalışanın emekli aylığı da talebini izleyen ayın başından (1 Nisan) geçerli olacak. Çalıştığı işyerindeki maaş takvimi ise değişmeyecek.
e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis'ten geçti ve yasalaştı. Emeklilik başvuruları nasıl yapılacak sorusu merak konusu oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik başvurularının e-devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. İşte SGK tarafında EYT başvurusunun nasıl yapıldığını anlatan video.