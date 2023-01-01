EYT’den emekli olacakların maaşı ve tazminatı nasıl hesaplanacak

EYT'linin emekli maaşı ve tazminatı nasıl hesaplanacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasını erişime açtı. Emekli maaşı hesaplanırken çalışma günü, prim ödemesi gibi bir çok kritere bakılıyor.

SGK'nın internet sitesinde maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor. EYT maaşı ne kadar? Emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır? EYT’linin kıdem tazminatı nasıl, ne kadar verilecek?

EYT maaş

EYT'lilerin maaş hesaplaması nasıl yapılacak

EYT'liler ise emekli maaşı ve tazminat hesaplamalarını merak etmeye başladı. 2023 Ocak zammı ile farkın 42 bin 500 TL'yi aşması bekleniyor.

EYT emekli aylığı

EYT yasası çıktıktan sonra yaş şartı dışındaki şartları tamam olanların; örneğin primi ve sigortalılık süresi tamam olanların maaş hesapları, diğer tüm emekli aylığı bağlananlar gibi, 1999 yılı öncesi, 1999 yılı - 2008 arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 dönem üzerinden yapılacak.

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EYT emeklisi ne kadar maaş alacak?

Bu 3 dönemdeki hesaplar yapılıp birleştirilerek emeklinin maaşı ortaya çıkacak. Kısacası emekli maaşı hesaplaması yapılırken sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınacak.

EYT emekli maaşı hesaplaması

EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Kişilerin çalıştıkları yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, yaş beklerken ödenen fazla primler ve işe ara verip vermemiş olmaları emekli maaşı hesaplanırken ödenecek tutarı ortaya çıkaracak.

Emekli maaşı kazançları

EYT'de 1999 öncesindeki gün ve kazançlar dikkate alınacak mı?

Maaş hesaplanırken ilk olarak 1999 öncesindeki gün ve kazançlar dikkate alınacak ve aylık bağlama oranı ile çarpılacak. Burada çıkan rakam bugüne güncellenecek. Daha sonra 1999 ile 2008 arasındaki dönem için de yine aylık bağlama oranı ve yeni güncelleme katsayıları kullanılacak.

Emekli aylık bağlama oranı

Burada büyüme oranı devreye giriyor. 2008 sonrası için ise yine farklı bir aylık bağlama oranı ve büyüme hızının yüzde 30'u alınacak. Bir önceki yılın enflasyon oranı da maaş hesaplamasında ve güncellemesinde kullanılacak. Böylece bu 3 hesap toplanarak emekli maaşı oluşturulacak.

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En yüksek emekli maaşı

Kimler EYT'den yüksek emekli maaşı alacak?

EYT'ye tabi olanlar da temelde bütün emekliliğe hak kazanmışlar gibi prim gün sayısının çok olmasına bağlı olarak değil SGK'ya bildirilen prime esas kazanca göre maaş alacak. Yani brüt maaşı yüksek olanlar daha fazla emekli maaşı alacak.

Düşük EYT maaşı kim alacak?

EYT emekli maaşı kimin düşük olacak?

Bütün çalışma hayatı asgari ücret üzerinden bildirilenler ise daha düşük maaş alacak. Burada üç ayrı hesaplama yapıldığı için tüm kazançlar önem kazanıyor.

En düşük EYT maaşı ne kadar?

EYT emeklilik en düşük maaş ne kadar olacak?

Yani son yıllar değil ilk çalışma hayatınızdan bu güne kadar tüm kazançlarınıza bakılıyor.

Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı "Aylık Bağlama Oranları" ve güncelleme katsayılarıyla nedeniyle; bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olan hak sahipleri daha yüksek emekli maaşı alacak.

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En düşük maaş asgari ücret oranı uygulandığında en düşük emekli aylığı 5 bin TL'li geçecek

En düşük emekli maaşı Temmuz döneminde 3 bin 500 TL idi. Bu rakamın belirlendiği tarihteki asgari ücrete oranı yüzde 63,63 olmuştu. 2023 yılında asgari ücret 8 bin 500 TL olarak belirlendi. Buna göre yüzde 63,63 oranı kullanılırsa düşük emekli maaşı 5 bin 409 TL olacak. Yani EYT ile emekli olacak hak sahibi en düşük 5.400 TL civarında bir ücret alacak.

EYT kıdem tazminatı nasıl alınır?

EYT yasası ile emekli olacakların merak ettiği konulardan bir diğeri maaş dışında tazminat hesabı oldu. EYT yasasına tabi olacakların önemli bir kısmı mevcut durumda çalışıyor.

EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası emeklilik başvurusu için karar aldıklarında tazminat hakları da doğacak. Burada işçinin ihbar tazminatı hakkı bulunmazken kıdem tazminatı ödemesi yapılıyor.

Kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor, brüt mü net maaş üzerinden mi hesaplanıyor?

Kıdem tazminatı son brüt maaş üzerinden çalışılan sürenin tamamına göre hesaplanıyor. Burada her yıl ocak ve temmuz aylarında belirlenen memur zam oranı aynı zamanda kıdem tazminatı tavanına da yapılan zammı belirliyor.

Kıdem tazminat tavanı ne kadar, kaç TL?

Temmuz memur zammı sonrası en yüksek kıdem tazminatı 15 bin 371 TL oldu. Bu tavan ocak yeniden yükselecek. Ocak 2023'te memurlar için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 8. Bunun üzerine Temmuz dönemindeki toplu sözleşme zammı üzerindeki enflasyon farkı da eklenerek yeni zam oranı belirlenecek.

Kıdem tazminatı nasıl ödenecek, tazminat nasıl alınır?

Yasalara göre kıdem tazminatından sadece damga vergisi alınabiliyor. Hak sahibine kıdem tazminatı tek seferde ve nakit olarak banka yoluyla ödeniyor.

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İkramiye, yemek parası, kıyafet parası, görev tazminatı, kasa tazminatı tazminat hesabına dahil ediliyor mu?

Tazminat hesabı yapılırken son brüt maaş dikkate alınıyor. Ancak brüt maaş hesabına sadece kazanç değil yıl içindeki ödemeler katılıyor. Buna giydirilmiş brüt ücret deniliyor. Bu ücret belirlenirken düzenli olan ödemeler dikkate alınıyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor ancak ikramiye, yemek parası, kıyafet parası, görev tazminatı, kasa tazminatı gibi düzenli ödemeler brüt ücrete eklenerek prime esas kazancı artırıyor.

2023 yılı asgari ücret tablosu

Brüt Asgari Ücret 10 bin 008 TL

SGK Primi yüzde 14 1.401 TL

İşsizlik Sigortası Primi yüzde 1.100 TL

Kesintiler Toplamı 1.501 TL

Net Asgari Ücret 8 bin 506 TL

Asgari ücret maaşı alan işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Brüt maaşı 10 bin 8 TL olan bir işçiye her yıl 2 dini bayramda da maaş ikramiyesi verildiğini varsayıldığında, bu işçinin brüt ücreti şöyle hesaplanıyor:

Brüt ücret: 10 bin 008 TL Brüt ikramiye: 20 bin 16 TL Ücrete eklenecek aylık ikramiye: 20 bin16/12= 1.668 TL Giydirilmiş brüt ücret: 11 bin 676 TL Bu hesaba göre işçinin tazminatı brüt asgari ücret olan 10 bin 8 TL'den değil 11 bin 676 TL üzerinden hesaplanacak.

Tazminat hesabı yıl, ay, gün olarak mı yapılıyor?

Tazminat hesaplanırken işçinin çalıştığı tüm zamanlar yıl, ay, gün hesabı olarak dikkate alınıyor. Asgari ücret üzerinden işçinin 10 yıl 5 ay ve 15 gün çalışmış olduğunu varsayıldığında.

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Giydirilmiş brüt ücret: 11 bin 676 TL

10 yıllık tazminat: 116 bin 760 TL

5 aylık tazminat: (11 bin 676/12)x5 = 4 bin 865 TL

15 günlük tazminat : (11 bin 676/360)x15 = 486,5 TL

Toplam tazminat: 122 bin 111,5 TL

2022 asgari ücret ile tazminat hesabı

Örnek işçi üzerinden 2022 asgari ücret ile tazminat hesabını yapıldığında; Temmuz zammı sonrası 2022 asgari ücret net 5 bin 500,35 TL, brüt 6 bin 471 TL olarak uygulandı.

2022 Brüt asgari ücret: 6 bin471 TL

Brüt ikramiye: 12 bin 942 TL

Ücrete eklenecek aylık ikramiye: 12 bin 942/12= 1.078,5 TL

Giydirilmiş brüt ücret: 7 bin 579,5 TL

Bu hesaba göre işçinin tazminatı brüt asgari ücret olan 6 bin 471 TL'den değil 7bin 579,5 TL üzerinden hesaplanacaktı. Bu az önceki örnekteki gibi 10 yıl 5 ay ve 15 gün çalışmış olduğunu varsayıldığında:

Giydirilmiş brüt ücret: 7 bin 579,5 TL

10 yıllık tazminat: 75 bin 975 TL

5 aylık tazminat: (7 bin 579,5/12)x5 = 3 bin 158,12 TL

15 günlük tazminat : (7 bin 579,5/360)x15 = 315,81 TL

Toplam tazminat: 79 bin 448,93 TL

2023 ve 2022 asgari ücretleri kullanarak yaptığımız bu hesaplamalara göre asgari ücret üzerinden maaş alan 10 yıl 5 ay ve 15 gün çalışmış bir işçi yeni yılda emeklilik başvurusu yapıp işinden ayrılırsa 42 bin 663 TL daha fazla tazminat elde edecek.

EYT ilk emekli aylığı ne zaman ödenecek?

EYT ile ilgili yasa teklifi önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, ardından da Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşacak. Teklifte tartışmalı düzenlemelerin olmaması halinde iktidar ve muhalefetin işbirliği ile kısa süre içinde görüşmelerin tamamlanıp yasalaşması bekleniyor. Yasa Ocak ayında yürürlüğe girerse yaş dışında 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlükte olan emeklilik koşullarını yerine getirmiş olanlar aynı ay dilekçe verebilecekler.

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Emeklilik dilekçesini Ocak ayının 1’inde vermek ile 31’inde vermek arasında bir fark bulunmuyor. Ocak ayında dilekçe verenler 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere emekli aylığı almaya başlayacaklar. Yığılmadan dolayı emekli aylığı bağlama işlemleri uzun sürse bile 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere emekli aylığı farkını alabilecekler.

Kimler EYT ile emekli olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren herkesin emekli olacağını açıkladı.

Çalışma statüsü itibarıyla yaş koşulu dışında tamamlanması gereken emeklilik koşulları şöyle:

SSK (4/1-a):

Kadın 20, erkek 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü.

BAĞ – KUR (4/1-b):

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Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

EMEKLİ SANDIĞI (4/1-c)

Kadın 20 yıl (7200 gün), erkek 25 yıl (9000 gün) hizmet.

Söz konusu koşulları tamamlamış olanlar, yasa çıktığı andan itibaren hemen emeklilik dilekçesi verebilecekler. Henüz tamamlamamış olanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olma hakkına kavuşacaklar.

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