Özgün EYTde prim puanı düzenlemesi nasıl yapılacak?
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EYT'de prim puanı düzenlemesi nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde yoğunluk oluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT ile ilgili işlemlerin e-Devlet üzerinden de SGK'ya gitmeden yapılabileceğini bildirdi. Çalışmaya devam edenlere kolaylık sağlamak için sigorta prim teşviki getirilecek. Peki EYT’li iş değiştirirse prim artacak mı? Emeklilerde 5 puan indirim nedir, ne anlama geliyor? EYT’lilere faydası ne olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT’li iş değiştirirse prim artacak mı? Emeklilerde 5 puan indirim nedir, ne anlama geliyor? EYT’lilere faydası ne olacak?
EYT 5 puan indirimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşvikini devreye sokacaklarını açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili 5 prim puanı düzenlemesi kesinleşti. EYT yasasıyla, emekli olanların işe devamı durumunda normal çalışanlara göre ortaya çıkan 5 puanlık prim farkı kaldırılacak.

EYT sigorta prim teşviki
EYT sigorta prim teşviki

EYT’li iş değiştirirse prim artacak mı?

Normal şartlarda emekli olup çalışanlar için sigorta primi 5 puan daha fazla. Şimdi bu da normal prime eşitlenecek. Ancak aynı işverinde kalma şartı aranacağı belirtiliyor. Eğer A şirketinde çalışıyordunuz ve emekli oldunuz gittiniz B şirketinde çalısmaya başladınız o 5 puanlık fark yine devam ediyor olacak. Şirket değiştirirseniz o puan farkı devam ediyor olacak. Hem tazminat ödemesi hem sigorta primi ile ilgili tüm detaylar yasa teklifi ile netleşecek.

Vergi kesintisi
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Normal çalışan için sigorta primi brüt ücretin yüzde 37.5'i olup bunun yüzde 15'i çalışanın brüt maaşından, 22.5'i işverence ödeniyor. Düzenli ödemede işveren payından yüzde 5 indirim yapılıyor. İşverenin cebinden sigorta primi için brüt ücretin yüzde 17.5'i çıkıyor. Emekli çalışanda ise yüzde 7.5 çalışandan, yüzde 24.5 işverenden kesiliyor. Arada yüzde 7'lik bir fark oluşuyor. İşverenin maliyeti yüzde 19.5'a inecek.

EYT prim puanı düzenlemesi
EYT prim puanı düzenlemesi

EYT'li çalışana 5 puan indirim

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde, emekli olacak EYT'lilerin normal çalışana göre primlerinin 5 puan yükseleceğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz" dedi.

Bakan Bilgin, milyonların beklediği düzenleme 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili ise prim puanı düzenlemesi yaplacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Bakan Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder." ifadesini kullandı.

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bakan Bilgin, buna çözüm olarak, "İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz." açıklamasında bulundu.

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