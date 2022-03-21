Bakan Soylu: "3600 ek gösterge Mayıs ayında netleşecek"
3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşireler tarafından merakla takip ediliyor. 3600 ek gösterge ile ilgili bekleyiş devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3600 ek gösterge için net tarih verdi. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte Bakan Soylu'dan son dakika 3600 ek gösterge açıklaması...
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşlara ne kadar yansıyacak? Son iki toplantının ardından detaylar netleşmeye başladı. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in açıklamalarının ardından TVNET'te yayınlanan Net Bakış Özel Programı'na konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Soylu, 3600 ek gösterge ve atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Soylu, 3600 ek gösterge için şunları söyledi:
"Mayıs ayında netleşecek. 3-5 ay içerisinde biteceğini düşünüyorum."
"Çalışma Bakanımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla mayıs ayında netleştireceğini ifade etti. Sözünü Cumhurbaşkanımız
BAKAN BİLGİN'İN 3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
Bakan Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama:
Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkacağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük, Mayıs’ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız. Kamuoyuna takdim edeceğiz. Kanun değişikliği gerekiyor, Mayıs’ta bütün çalışmamızı bitiririz, Meclis’e sunulacak hale getiririz, Meclis nasıl uygun görürse gerekli kararlar verilir.
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3600 EK GÖSTERGEDE ÜÇÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 16 Şubat’ta yapılan ilk toplantının ardından dün de ikinci toplantı yapıldı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs’ta planlanıyor.