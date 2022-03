Bakan Soylu: "3600 ek gösterge Mayıs ayında netleşecek"

Gündem

FETÖ’nün askeri mahrem imamlardan sorumlu müdür yardımcısı B.Y. itirafçı oldu. 2017’de 7 yıl cezaevinde kalan B.Y., örgütün itirafçıları tehdit ettiğini anlattı: Bana cezaevinde baskı yaptılar. Sürekli bugünlerin geçeceğini, itirafçı olanların her teşhis ettiği şahıs için 5 yıl ceza alacağını söylüyorlardı.