Özgün Bakan Soylu "3600 ek gösterge Mayıs ayında netleşecek"
ÖZGÜN HABERLER

Bakan Soylu: "3600 ek gösterge Mayıs ayında netleşecek"

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşireler tarafından merakla takip ediliyor. 3600 ek gösterge ile ilgili bekleyiş devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3600 ek gösterge için net tarih verdi. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte Bakan Soylu'dan son dakika 3600 ek gösterge açıklaması...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Bakan Soylu tarih verdi!
süleyman soylu

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşlara ne kadar yansıyacak? Son iki toplantının ardından detaylar netleşmeye başladı. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in açıklamalarının ardından TVNET'te yayınlanan Net Bakış Özel Programı'na konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Soylu, 3600 ek gösterge ve atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu, 3600 ek gösterge için şunları söyledi:

  • "Mayıs ayında netleşecek. 3-5 ay içerisinde biteceğini düşünüyorum."
  • "Çalışma Bakanımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla mayıs ayında netleştireceğini ifade etti. Sözünü Cumhurbaşkanımız
  • verdi. Ben takipçisiyim."

Bakan Soylu'dan bekçi ataması ve 3600 müjdesi
FOTOĞRAF 13
Title
TVNET'te canlı yayınlanan Net Bakış Özel programının bu haftaki konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.
Title
Bakan Soylu, 3600 ek gösterge ve atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Title
\"3-5 AY İÇİNDE BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\"<br><br>Soylu, 3600 ek gösterge için şunları söyledi: <br><br>\"Mayıs ayında netleşecek. 3-5 ay içerisinde biteceğini düşünüyorum.\"
Title
\"Çalışma Bakanımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla mayıs ayında netleştireceğini ifade etti. Sözünü Cumhurbaşkanımız verdi. Ben takipçisiyim.\"
Title
Bakan Soylu, bekçi alımına ilişkin ise şunları söyledi:
Title
\"3 bin kadromuz çıktı. 250 de boş kadromuz var. 3250 kadroya önümüzdeki günlerde çıkacağız.\"
Title
BEKÇİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?<br><br>EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı.
Title
BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?<br><br>Bekçi alım başvuru tarihleri belirlendiğinde Polis Akademisi resmi sayfasından e-devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapılır. Bu başvurular açıklandığında pa.edu.tr ve EGM mahalle bekçisi başvurularını e-Devlet sisteminden tamamlanır.
Title
Duyuru yapılması ile birlikte http:www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuru yapılır.
Title
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?<br><br>3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor.
Title
Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
Title
3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞLARA ETKİSİ NASIL OLACAK?<br><br>Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emeklilerin dul ve yetimleri de imkândan yararlanacak ve geçmişte emekli olan ve bundan sonra emekli olacak memurların maaşları artacak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. Eğer düzenleme yapılırsa ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor.
Title
Bakan Soylu'dan bekçi ataması ve 3600 müjdesi
Bekçi ataması son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında, 3600 ek gösterge ve bekçi atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 3600 ek göstergenin 3-5 ay içinde biteceğini ifade eden Bakan Soylu, 3 bin 250 yeni bekçi alınacağını da duyurdu. Peki 3 bin 250 bekçi ataması ne zaman yapılacak? Polislere 3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak? Bekçi alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? 3600 nedir ne işe yarar? İşte detaylar...

BAKAN BİLGİN'İN 3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Bakan Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama:

Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkacağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük, Mayıs’ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız. Kamuoyuna takdim edeceğiz. Kanun değişikliği gerekiyor, Mayıs’ta bütün çalışmamızı bitiririz, Meclis’e sunulacak hale getiririz, Meclis nasıl uygun görürse gerekli kararlar verilir.

3600 EK GÖSTERGEDE ÜÇÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 16 Şubat’ta yapılan ilk toplantının ardından dün de ikinci toplantı yapıldı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs’ta planlanıyor.

Bekçi alımı yapılacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bekçi alımıyla ilgili açıklama!
ÖZGÜN
Bekçi alımı yapılacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bekçi alımıyla ilgili açıklama!
HDPliler AK Parti binasına saldırdı

HDP'liler AK Parti binasına saldırdı

​İl Başkanı Özbek: Şer odaklarına müsaade etmeyeceğiz.
Asgari ücrete ara zam olacak mı?

'Asgari ücrete ara zam olacak mı?'

Ömer Çelik'ten merak edilen soruya yanıt.
İşgalde 27’nci gün: Zelenskiy’den ‘müzakereler için referandum’ mesajı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan eski ve yeni vekillere seslendi.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...

Beyaz Saray'da istifa depremi

Beyaz Saray'da istifa depremi

​Kamala Harris'in ofisinden açıklama yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.