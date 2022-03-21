Bakan Soylu: "3600 ek gösterge Mayıs ayında netleşecek"

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşlara ne kadar yansıyacak? Son iki toplantının ardından detaylar netleşmeye başladı. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in açıklamalarının ardından TVNET'te yayınlanan Net Bakış Özel Programı'na konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Soylu, 3600 ek gösterge ve atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu, 3600 ek gösterge için şunları söyledi:

"Mayıs ayında netleşecek. 3-5 ay içerisinde biteceğini düşünüyorum."

"Çalışma Bakanımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla mayıs ayında netleştireceğini ifade etti. Sözünü Cumhurbaşkanımız

verdi. Ben takipçisiyim."

FOTOĞRAF 13 TVNET'te canlı yayınlanan Net Bakış Özel programının bu haftaki konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Bakan Soylu, 3600 ek gösterge ve atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. \"3-5 AY İÇİNDE BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\"<br><br>Soylu, 3600 ek gösterge için şunları söyledi: <br><br>\"Mayıs ayında netleşecek. 3-5 ay içerisinde biteceğini düşünüyorum.\" \"Çalışma Bakanımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla mayıs ayında netleştireceğini ifade etti. Sözünü Cumhurbaşkanımız verdi. Ben takipçisiyim.\" Bakan Soylu, bekçi alımına ilişkin ise şunları söyledi: \"3 bin kadromuz çıktı. 250 de boş kadromuz var. 3250 kadroya önümüzdeki günlerde çıkacağız.\" BEKÇİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?<br><br>EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı. BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?<br><br>Bekçi alım başvuru tarihleri belirlendiğinde Polis Akademisi resmi sayfasından e-devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapılır. Bu başvurular açıklandığında pa.edu.tr ve EGM mahalle bekçisi başvurularını e-Devlet sisteminden tamamlanır. Duyuru yapılması ile birlikte http:www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuru yapılır. 3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?<br><br>3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. 3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞLARA ETKİSİ NASIL OLACAK?<br><br>Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emeklilerin dul ve yetimleri de imkândan yararlanacak ve geçmişte emekli olan ve bundan sonra emekli olacak memurların maaşları artacak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. Eğer düzenleme yapılırsa ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Bakan Soylu'dan bekçi ataması ve 3600 müjdesi Bekçi ataması son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında, 3600 ek gösterge ve bekçi atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 3600 ek göstergenin 3-5 ay içinde biteceğini ifade eden Bakan Soylu, 3 bin 250 yeni bekçi alınacağını da duyurdu. Peki 3 bin 250 bekçi ataması ne zaman yapılacak? Polislere 3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak? Bekçi alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? 3600 nedir ne işe yarar? İşte detaylar... BiP'te paylaş

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BAKAN BİLGİN'İN 3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Bakan Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama:

Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkacağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük, Mayıs’ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız. Kamuoyuna takdim edeceğiz. Kanun değişikliği gerekiyor, Mayıs’ta bütün çalışmamızı bitiririz, Meclis’e sunulacak hale getiririz, Meclis nasıl uygun görürse gerekli kararlar verilir.

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3600 EK GÖSTERGEDE ÜÇÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 16 Şubat’ta yapılan ilk toplantının ardından dün de ikinci toplantı yapıldı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs’ta planlanıyor.