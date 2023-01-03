3600 ek gösterge zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de memur, Memur Emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zammı hak etmiş oldu.

3600 ek gösterge maaşları

3600 ek göstergeden yararlananlar ocak zammı alacak mı?

3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamına girenlerin maaşlarında yaşanacak değişiklik ek olarak hesaplara yatacak. Hazırladığımız tablodaki maaşlar 3600 ek gösterge tutarı haricinde gerçekleşen tutarlardır. Ayrıca emekliye ayrılmak isteyen memurların, 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2023 tarihinde devreye girecek olmasından dolayı bu tarihten sonra emeklilik dilekçesi vermeleri menfaatlerine olacaktır.

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3600 ek gösterge maaşları ne zaman yatar?

3600 ek gösterge maaşı ne zaman yatacak?

3600 ek gösterge düzenlemesi temmuz ayında yasalaştı. Ancak uygulama 15 Ocak 2023’de başlayacak ve ek gösterge ödemeleri de bu tarihten itibaren yatırılacak.

3600 alan memur emeklileri emekli aylıklarını 1 Ocak itibariyle alırken, Ocak ayının ortasında 2023/Ocak-Haziran katsayı farkını, 15 Ocak-31 Ocak arası 3600 ek gösterge farkını alacak. Yani iki ayrı ek ödeme alacaklar. Katsayı farkı her Ocak ve Temmuz ayında ek olarak ödeniyor. Önümüzdeki yıl Ocak ayında ise bir de 3600 farkı ödenecek.

3600 ek gösterge artış zammı

3600 ek gösterge zammı ne kadar verilecek?

Düzenleme kapsamında ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1234 TL ile 1391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 lira ile 50.150 lira arasında bir artış olacak.

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3600 ek gösterge zammı ne kadar olacağı da bu düzenlemeden yararlanlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili Hürriyet yazarı Noyan Doğan şunları yazmıştı;

3600 ek gösterge başta hemşire, din görevlisi, öğretmen gibi belirli kesimleri ilgilendirirken, düzenleme ile kamudaki hemen hemen tüm meslek grupları kapsama dahil edildi ve ek göstergeleri artırıldı.

3600 ek gösterge maaşları

Öğretmenlerin, iki yıl ve üzeri yükseköğretim mezunu polislerin ve sağlık çalışanlarının ek göstergeleri 3600’e çıkarıldı. Bu kapsamda birinci derece 30 yıl çalışan ve göstergesi 3000 olan öğretmen, polis memuru, hemşire ve din görevlisinin ek göstergesi 3600’e çıktığında emekli aylığı 1.728 lira, emekli ikramiyesi de 62 bin lira artacak.

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Avukat, bekçi, uzman erbaş ve jandarma, matematikçi, fizikçi, kimyager gibi ek göstergesi 3000 olan tüm memurların ek göstergeleri 3600’e çıkarıldı. Böylece emekli maaşları 1.728 lira, emekli ikramiyeleri 62 bin lira artacak. Örneğin, kamuda çalışan avukat, 3000 ek göstergeden emekli olduğunda bugünkü hesaplamaya göre 7.878 lira maaş ve 284 bin lira ikramiye alacakken, 2023’ün ocak ayında uygulama başladığında emekli olduğunda 9.605 lira maaş, 346 bin lira da ikramiye almış olacak.