Milli eğitim Bakanlığı tarafından müjdesi verilen 45 bin atama branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru şartları ile araştırılıyor. Öğretmen atama başvuru ekranı gündemdeki yerini aldı. MEB son dakika duyuruları ile takip edilen süreçte Başkan Erdoğan'ın müjdesi ardından Bakan Mahmut Özer'in açıklamaları yakın mercek altına alındı.

ÖĞRETMEN ATAMA ÖN BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR!

Yayımlanan takvime göre öğretmen atama başvuru ekranı bugün açılıyor. 27 Mart 2023 Pazartesi günü başlayacak başvurular 1 Nisan tarihine kadar sürecek.

MEB son dakika duyurusu bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN 45 BİN ÖĞRETMEN ADAYINA MÜJDEYİ VERMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 45 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını duyurmuş ve detaylarının en kısa sürede paylaşılacağını aktarmıştı.

Beklenen açıklama adaylar ile buluştu!

45 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMA KARARI

Detayları paylaşmadan önce Milli eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu açıklamalarda bulundu:

"45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

ÖĞRETMEN ATAMALARI TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Bakan Özer, 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi:

"Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

103 ALANDA 45 BİN ATAMA: EN ÇOK HANGİ BRANŞ ATANACAK?

Bakan Özer, branş bazında kontenjan dağılımına dair açıklamada bulunurken bazı branşlara dikkat çekti:

"45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

MEB ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI 2023!

Her bir branşta 50 taban puanı sabit tutulurken kontenjanlar ise şöyle olacak:







