27 Mart tarihi itibarıyla Malatya'da okulların açılacağı ilçeler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yazıhan ve Darende ilçelerindeki okullarda yüz yüze eğitim depremden 49 gün sonra başlıyor.