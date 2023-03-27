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Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? MEB'den ara tatille ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ikinci ara tatil dönemiyle ilgili açıklama geldi. Peki, nisan ara tatili ne zaman, yapılacak mı? Okullarda ara tatil kaç gün sürecek?

08:50 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nisan ara tatili

Nisan ara tatili

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil takvimi belli oldu.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.



#okul
#ara tatil
#milli eğitim
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