Bursa Valiliği, bu geceden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını ve mevsim normallerinin altına ineceğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu. Meteoroloji tarafından da yapılan son hava durumu tahminlerinde ülke genelinde soğuk ve yağışlı havanın yaklaşık 1 hafta etkili olacağı paylaşılmıştı. Peki Bursa'da yarın hava nasıl olacak? İşte 3 Şubat Bursa hava durumu gelişmeleri.
BURSA VALİLİĞİNDEN KAR YAĞIŞI UYARISI
11 Şubat'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre, 04 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Salı ve Çarşamba gününden itibaren bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
BURSA'DA YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava durumu tahminlerine göre, Bursa saatlik, bugünkü, yarınki ve 5 günlük hava durumu bilgileri şu şekilde;
Bugün (3 Şubat): 13° Güneşli
Yarın (4 Şubat Salı): 7° Yağmurlu
5 Şubat Çarşamba: 5° Yağmurlu
8 Şubat Cumartesi: 4° Yağmurlu