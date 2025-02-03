Bursa Valiliği,

4 Şubat Salı gününden itibaren

hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini, karla karışık yağmur ile kar yağışının beklendiğini duyurdu. Ülkenin büyük bölümünde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havanın Bursa'da da etkili olacağı ve tahminlere göre

11 Şubat'a kadar