8. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunuldu. Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme 8. Yargı Paketi'nde yer aldı.

8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Birçok kritik maddenin yer aldığı Yeni Yargı Paketi, 16 Şubat günü TBMM Başkanlığına sunuldu. İlerleyen günlerde yargı paketinin çıkması bekleniyor.

YENİ YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?

Bakan Tunç, ''Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza almışsa birisi, bir yıl sonra koşullu salıverme süresi dolar. Koşullu salıverme süresi bir yıl olduğunda denetimli serbestlik süresi de bir yıl, o zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz. Dolayısıyla iki yıl ceza alan hiç cezaevinde kalmamış olur. Böyle bir durum da tabii özellikle cezası iki yılın altında, üç yılın altında suçlar bakımından 'suç işledi, yanına kar kaldı' şeklinde bir algı var. Burada yaptığımız düzenleme, bir yıllık maktu denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz."

Yeni düzenleme ile bir yıl ceza alan kişinin 6 aylık koşullu salıverme oranın sadece 5'te 1'lik kısmının denetimli serbestlik olmasını istediklerini belirten Tunç yeni yargı paketinde temyiz sürelerine ilişkin düzenlemelerin de yer alacağını bildirerek "Artık bu sorular da ortadan kalkmış olacak. Tek bir yanıt olacak. İki hafta. Bütün davalarda itiraz ve temyizde süre iki hafta olacak. Diyoruz ki, tebliğden itibaren başlasın süre ve iki hafta içinde temyiz edebilsin." ifadelerini kullanmıştı.

8. yargı paketiyle Anayasa Mahkemesinin (AYM) pilot kararı gereği, makul sürede yargılama yapılmadığı iddialarıyla ilgili başvurular için Tazminat Komisyonu kurulacağını da bildirdi. Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı usul düzenlemeleri olduğunu, buna ilişkin de yeni yargı paketinde çalışıldığını belirtti.

Bakan Tunç konu hakkunda şu ifadelere yer vermişti: ''Şu anda disiplin affıyla ilgili şu anda herhangi bir çalışma söz konusu değil. Sicil affı diyenler var... Geçmişte karşılıksız çekten, bir takım mali sebeplerle sicili şey olan ve bankalardan kredi alamayanlarla ilgili sorular geliyor. Sicil affı ile disiplin affını karıştırmamak lazım. Disiplinden kasıt eğer bir kamu görevlisi bir disiplin suçu işlemişse bu noktada onun yaptırımı verilmiş ve suç uygulanmış. Görevine devam ediyor. Bununla alakalı bir çalışma da söz konusu değil.''







