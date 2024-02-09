Yargı paketi ikiye bölündü

Soyadı düzenlemesi olarak bilenen kadınların soyadı değişikliği yapmama, yani sadece evlilik öncesindeki soyadını kullanma hakkını içeren düzenlemeye ilişkin çalışmaların sürdüğü ve paketin ikinci bölümüne bırakılacağı öğrenildi. İkinci bölüme ayrılan başlıklar arasında infaz rejimine ilişkin değişiklikler de var. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması başta olmak üzere kamuoyunda cezasızlık algısı yaratan tüm hallerin etki ve değerlendirme sonuçları belirlenmeksizin harekete geçilmeyeceği öğrenildi.