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Yargı paketi ikiye bölündü

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni yargı reformu paketi, iki kısma ayrılarak, Meclis gündemine taşınacak.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 9/02/2024 vendredi
Güncelleme: 02:25 - 9/02/2024 vendredi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İtiraz sürelerin 2 haftada eşitlenmesi ve adil yargılanma hakkının ihlali gerekçesiyle açılan davalar kapsamında oluşan maddi-manevi kaybı hesaplayacak tazminat komisyonun teşkilatlandırılmasına öncelik verildi.

CEZASIZLIK ALGISINA AYARLAMA

Soyadı düzenlemesi olarak bilenen kadınların soyadı değişikliği yapmama, yani sadece evlilik öncesindeki soyadını kullanma hakkını içeren düzenlemeye ilişkin çalışmaların sürdüğü ve paketin ikinci bölümüne bırakılacağı öğrenildi. İkinci bölüme ayrılan başlıklar arasında infaz rejimine ilişkin değişiklikler de var. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması başta olmak üzere kamuoyunda cezasızlık algısı yaratan tüm hallerin etki ve değerlendirme sonuçları belirlenmeksizin harekete geçilmeyeceği öğrenildi.



#TBMM
#AK Parti
#Yargı Reformu
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