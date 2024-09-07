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9 Eylül Pazartesi okullar ne zaman açılacak? Okulların ders saatleri değişti mi, ilk ders kaçta başlayacak?

"9 Eylül Pazartesi okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim için tatil takvimini yayımladı. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna cevap aramaya başladı. İşte 2024-2025 eğitim yılının ara tatil tarihleri, 15 tatil tarihi ve yaz tatili başlangıç ve bitiş tarihleri...

10:56 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?

"9 Eylül Pazartesi okullar ne zaman açılacak? Okulların ders saatleri değişti mi, ilk ders kaçta başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yaz tatilinin sonuna doğru yaklaşırken merak konusu olan okulların açılış tarihi bu yıl için belli oldu. Milyonlarca öğrenci okullar ne zaman açılacak, okulların açılmasına kaç gün kaldı öğrenmek istiyor. Her yıl düzenli olarak Eylül ayında açılan okullar için araştırmalar hızlandı. Eylül ayının ilk haftasında okul açılış tarihi araştırması büyük ilgi görüyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN KALDI?

Okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açılacak. Okulların açılmasına bugünden(4 eylül) itibaren dört gün kaldı.

İSTANBUL'DA OKUL SAATLERİNE DÜZENLEME

İstanbul Valiliği: Okulların açılması sebebiyle pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında yaşanacak. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 Eğitim yılının yaz tatili 20 Haziran 2025 günü okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak.

#Okul
#Ders
#okul ders saatleri
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