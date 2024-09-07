"9 Eylül Pazartesi okullar ne zaman açılacak? Okulların ders saatleri değişti mi, ilk ders kaçta başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yaz tatilinin sonuna doğru yaklaşırken merak konusu olan okulların açılış tarihi bu yıl için belli oldu. Milyonlarca öğrenci okullar ne zaman açılacak, okulların açılmasına kaç gün kaldı öğrenmek istiyor. Her yıl düzenli olarak Eylül ayında açılan okullar için araştırmalar hızlandı. Eylül ayının ilk haftasında okul açılış tarihi araştırması büyük ilgi görüyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN KALDI?
Okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açılacak. Okulların açılmasına bugünden(4 eylül) itibaren dört gün kaldı.
İSTANBUL'DA OKUL SAATLERİNE DÜZENLEME
İstanbul Valiliği: Okulların açılması sebebiyle pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 20 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında yaşanacak. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024-2025 Eğitim yılının yaz tatili 20 Haziran 2025 günü okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak.