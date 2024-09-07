"9 Eylül Pazartesi okullar ne zaman açılacak? Okulların ders saatleri değişti mi, ilk ders kaçta başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yaz tatilinin sonuna doğru yaklaşırken merak konusu olan okulların açılış tarihi bu yıl için belli oldu. Milyonlarca öğrenci okullar ne zaman açılacak, okulların açılmasına kaç gün kaldı öğrenmek istiyor. Her yıl düzenli olarak Eylül ayında açılan okullar için araştırmalar hızlandı. Eylül ayının ilk haftasında okul açılış tarihi araştırması büyük ilgi görüyor.