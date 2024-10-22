9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 22 EKİM 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Ceza indirimi, genel af açıklaması...

"9. Yargı Paketinde son durum ne? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde yer alacak olan 9. Yargı Paketinin ne zaman çıkacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu, 9. Yargı Paketiyle birlikte bazı kanunlarda değişikliğe gidilmesini görüşecek. Peki, 9. Yargı Paketinde son durum ne? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurulu, tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketini bu hafta görüşecek.

Haftalık çalışmasına 15 Ekim Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulunun, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de görüşmelerine başlaması bekleniyor.

9. Yargı Paketi Meclis'ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek.

9. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

9. Yargı Paketine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.