Üsküdar Belediyesi'ne 'iskan' soruşturması: 9 sanığa tutuklama istendi

CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesine yönelik 'iskan' soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 9 sanık hakkında tutuklama, 10 sanık hakkında ise adli kontrol talep edildi.
Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Tutuklama istenen isimler
Soruşturma kapsamnda gözaltına alınan isimlerden Filiz Deveci, Nazım Akkoyunlu, Hakan Yavuz, Özgür Ceylan, Barkın Ege Tekkökoğlu, Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ve Ceyhan Han, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Adli kontrol talep edilenler
Ahmet İşman, Veysel Köse, Burçin Çevik, Yasin Karabaş, Engin Araz, Özkan Sinan Binali, Eyüp Meriç, Murat Armağan, Mehmet Atilla Güneri ve Hakan Mansız isimli şüpheliler ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Kazancın yüzde 20'sine çökmüşler
Deveci ve Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile birlikte 20 şüphelinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonunun detayları netleşmişti.
Yapı ve iskan ruhsatını belediyenin İmar Müdürlüğü değil, belediye iştiraki Kent A.Ş.’nin yürüttüğü, belediyenin imar yetkileri üzerine kurulan sistem üzerinden yolsuzluk yapıldığı ifade edilmişti.
İskan süreçlerinde tanıdık veya aracı üzerinden gelen kişilerden doğrudan nakit alındığı, diğerlerinden ise market kartı talep edildiği öğrenilmişti.
Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, inşaat projelerindeki çıkma ve ek metrekare karşılığı müteahhitlerden doğrudan pay talep edilmişti.
Bir projeye eklenen her daire üzerinden piyasa değeri hesaplanarak kazancın yüzde 20’si komisyon olarak istendi. Büyük ölçekli projelerde, alınan rakamların yüz milyonlarca lirayı bulduğu belirtiliyor.