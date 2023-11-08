Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, 4 Kasım'dan itibaren 17 Kasım'a kadar geçerli olmak üzere, yağ, et, peynir, sucuk, yağ, çay, temizlik ürünleri ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.