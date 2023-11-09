Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi
, bu haftaya özel yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 9-17 Kasım haftasında Tarım Kredi Kooperatif Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve fırsat indirimleriyle ucuz yollu alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli
kataloğunu sorguluyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Markette bu haftanın aktüel ürünler kataloğu. İşte 9-17 Kasım 2023
Tarım Kredi Market indirimleri
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Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler listesi
Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler listesi
- 2 kilogram TMO Groski Pirinç: 36,90 TL
- 1000 kilogram TMO kırmızı Mercimek: 21,90 TL
- 2500 G TK pilavlık bulgur 48,90 TL
- 2 L Vita bitkisel susuz yağ 145,00 TL
- Bakpiliç tabaklı tavuk fileto 129,90 TL
- 400 G TK kasap sucuk dana eti 109,90 TL
- 250 G tarsüt tereyağı 53,90 TL
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#Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler
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