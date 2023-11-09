Tarım Kredi Kooperatif marketleri şube arayışları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi market sayısının 3 bine çıkarılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Tarım Kredi Kooperatifi marketlerin nerede olduğu araştırılıyor. Peki Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede var, hangi ilde, ilçede var? İşte İstanbul, Ankara, İzmir Tarım Kredi Kooperatifi market şubeleri, adresleri.