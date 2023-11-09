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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde büyük indirim başladı: İşte bu haftanın aktüel ürünler kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kasım ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Tarım Kredi Market aktüel ürünler listesi arasında yağ, et, peynir, sucuk, yağ, çay, temizlik ürünleri ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor. İşte 9-17 Kasım aktüel indirim kataloğu.

13:26 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:27 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi

, bu haftaya özel yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 9-17 Kasım haftasında Tarım Kredi Kooperatif Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve fırsat indirimleriyle ucuz yollu alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli
kataloğunu sorguluyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Markette bu haftanın aktüel ürünler kataloğu. İşte 9-17 Kasım 2023
Tarım Kredi Market indirimleri
.

Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler listesi

  • 2 kilogram TMO Groski Pirinç: 36,90 TL
  • 1000 kilogram TMO kırmızı Mercimek: 21,90 TL
  • 2500 G TK pilavlık bulgur 48,90 TL
  • 2 L Vita bitkisel susuz yağ 145,00 TL
  • Bakpiliç tabaklı tavuk fileto 129,90 TL
  • 400 G TK kasap sucuk dana eti 109,90 TL
  • 250 G tarsüt tereyağı 53,90 TL

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#Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler
41 dakika önce
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