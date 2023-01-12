Özgün ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Aralık ayı ABD enflasyon rakamları
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ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Aralık ayı ABD enflasyon rakamları

ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ekonomistler, enflasyonun 2023'te düşmesini beklerken, resesyon risklerinin oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. ABD'de enflasyon Kasım ayında yıllık yüzde 7,1 ile yüzde 7,3 olan beklentinin altında gelmişti. Yatırımcılar şimdi de Aralık ayı TÜFE kararına odaklandı. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? 12 Ocak Amerika enflasyon beklentisi nedir?
ABD enflasyon verisi

ABD enflasyon verileri açıklaması için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz yıl FED, Amerika Birleşik Devletleri'nde artan enflasyon sebebiyle art arda faiz artırımı kararı almıştı. 2023 Ocak ABD enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ABD enflasyon verileri beklentileri ve detaylar

ABD ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı ABD enflasyon oranlarının 12 Ocak Perşembe günü saat 16:30'da açıklanması bekleniyor.

KASIM AYINDA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI

Piyasaların heyecanla beklediği ABD Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı.

ABD'de enflasyon Kasım ayında yıllık yüzde 7,1 ile yüzde 7,3 olan beklentinin altında geldi.

2023 ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Ekonomistler, bu hafta ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

Ekonomistler, enflasyonun 2023'te düşmesini beklerken, resesyon risklerinin oldukça yüksek olduğunu belirtiyor.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan'ın analizine göre, yüksek faiz oranlarının ürünlere, hizmetlere ve iş gücüne olan talebi yavaşlatmasıyla ABD'nin gelecek yılın sonuna kadar hafif bir resesyona girme olasılığı bulunuyor.

ABD için 2023 yılı ekonomik görünümü, yavaşlayan büyüme, hızlı parasal sıkılaşma ve ılımlı enflasyon ile tanımlanıyor.

Enflasyonun zirveden hızlı bir şekilde düşeceği ancak 2023 sonunda Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalacağı öngörülüyor. Ülkede iş gücü piyasasının da daha yavaş büyüme ortamında gevşemeye başlayacağı tahmin ediliyor.

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