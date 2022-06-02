Özgün FED toplantısı ne zaman? Haziran 2022 FED faiz kararı
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FED toplantısı ne zaman? Haziran 2022 FED faiz kararı...

FED faiz toplantısının ardından Haziran ayında gerçekleştirilecek FED toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı. Vatandaşlar, 'FED toplantısı ne zaman, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?, FED faiz kararı ne olacak?' sorularını arama motorlarında sorgulamaya başlandı. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası Haziran toplantısında...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak, Haziran FED 2022 faiz kararı ne olacak?
FED Haziran ayı faiz kararı

FED faiz kararı için araştırmalar hız kazandı. ABD Merkez Bankası (Fed) belirli tarihlerde toplantı yapıyor. Yeni karar toplantının ardından açıklanıyor. Son toplantıda beklentiler dahilinde politika faiz 50 baz puan artırılmıştı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED HAZİRAN AYI FAİZ KARARI BELLİ OLDU MU?

FED'in ilk toplantısı 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı.

İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti.

Son olarak üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı.

2022 Haziran Fed toplantısı ise 14 – 15 Haziran tarihinde yapılacak.

HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Haziran ayı FED faiz kararının 15 Haziran Çarşamba günü açıklanmasının akabinde, detaylar haberimizde yer alacak.

MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Altın, dolar, petrol fiyatları gibi birçok piyasayı etkileyen FED faiz kararı için geri sayım sona erdi. Görüşmelerden çıkan kararda FED faizi 50 baz puanı artırdı. ABD Merkez Bankası, politika faizini 0,75-1 aralığına çekti.

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