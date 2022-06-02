FED toplantısı ne zaman? Haziran 2022 FED faiz kararı... FED faiz toplantısının ardından Haziran ayında gerçekleştirilecek FED toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı. Vatandaşlar, 'FED toplantısı ne zaman, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?, FED faiz kararı ne olacak?' sorularını arama motorlarında sorgulamaya başlandı. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası Haziran toplantısında...

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