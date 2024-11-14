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ABD'de Cumhuriyetçiler Kongre’nin iki kanadında da üstünlüğü sağladı

ABD'de Cumhuriyetçiler Kongre’nin iki kanadında da üstünlüğü sağladı

14:4514/11/2024, Perşembe
AA
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ABD seçim sonuçları
ABD seçim sonuçları

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen seçimlerde Cumhuriyetçiler, Senato'nun ardından Kongre'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu sağladı.

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen seçimlerde Cumhuriyetçiler, Senato'nun ardından Kongre'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu sağladı. Cumhuriyetçiler (GOP), Senato'da 53 sandalyeye ulaşırken, Temsilciler Meclisi'nde ise 218 sandalyeyi bularak çoğunluğu elde etti. Cumhuriyetçilerin Senato Konferans Başkanı seçilen Tom Cotton basına açıklamalarda bulundu.

Senato seçimleri

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde 100 sandalyeli Senato'nun 3'te 1'i (34 sandalye) ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için seçmenler oylarını kullandı.

Kongre seçimleri, ABD iç ve dış politikasının şekillenmesinde oldukça önemli, zira Kongre'nin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

Senatörler 6 yıllığına seçilirken, her iki yılda bir Senato'nun üçte biri yenileniyor.

Temsilciler Meclisi seçimleri

ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde tüm sandalyeler için yarışıldı.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve geliyor.

Temsilciler Meclisi'nde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirleniyor.



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