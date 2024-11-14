Son aylarda rekor üstüne rekor kıran altının son günlerdeki düşüş grafiği altın neden düşüyor? sorgulamasına hız kazandırdı. Tarihi zirvesinden yüzde 8 civarında geride seyreden gram altın yatırımcısını düşündürmeye başladı. İşte son günlerde altın fiyatlarındaki düşüşün temel nedenleri...

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 14 KASIM 2024

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybederek 2 bin 824 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 860 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 380 liradan satılıyor.

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında düşüş eğilimi beşinci işlem gününe taşınırken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 2 bin 556 dolardan işlem görüyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Dün, ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de, verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,36'ya kadar gerilese de, günü yüzde 4,45'ten tamamlarken, yeni günde de yüzde 4,48 ile 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye çıktı.

Dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda 106,7 ile yaklaşık 1 yılın zirvesine ulaştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 83 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indireceği öngörülüyor.