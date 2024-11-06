ABD seçimini yaptı! Başkanlık seçim sonuçlarında kim ne kadar oy aldı? İşte Trump, Harris senato oy oranları ve delege sayıları

5 Kasım'da gerçekleştirilen ABD başkanlık seçiminde oy sayımı sürerken oy sayıları ve delege sayısı büyük bir merakla takip ediliyor. Ülke genelinde oy sayım işlemleri sürerken, sonuçlar belli olmaya başladı. Trump'ın şu ana kadar önde götürdüğü seçim yarışında kesin sonuçlar ne zaman, saat kaçta belli olur? ABD seçim sonuçlarında son durum ne? Hangi eyalette kim önde? ABD’nin yeni başkanı kim olacak?

ABD Başkanlık seçim sonuçlarına göre kim ne kadar oy aldı?

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde 35 eyalette oyların sayımı sürerken Trump, Florida'da yaptığı konuşmada zaferini ilan etti. Oy oranlarının son dağılımına göre Trump 51,2'ye, yüzde 47,4 ile Harris'e karşı önde. Trump, 538 seçici delegeden 267'sinin, Harris ise 224'ünün oyunu almış durumda. 270 seçici delege oyu alan seçimi kazanacak.

2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?

En fazla delegeye sahip Kaliforniya eyaletinde de sandıkların kapanmasıyla, ülkenin büyük bölümünde oy verme işlemleri tamamlandı.

ABD basınındaki güncel haberlere göre Trump, Seçiciler Kurulu'nun oylarının 267'sini, Harrı̇s 224'ünü aldı. Başkanlığı kazanmak Iiçı̇n 270 oy gerekı̇yor.

Ülke genelinde oy farkı 5 milyon 104 bin'e yükseldi.

Güncel oy oranları şu şekilde:

Harris: 47,4

Trump: 51,2

Buna göre; Donald Trump 3 delege daha alırsa ABD'nin yeni Başkanı olacak.

TRUMP ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Florida'daki Palm Beach'te destekçilerine seslenen Donald Trump, seçim zaferini ilan etti.

Trump, şunları söyledi:

"Bu muhteşem hareketin içinde binlerce dostumuz var. Bu seçimde tarih yazıldı. Bu, tüm tarihin en büyük siyasi hareketiydi. Ülkemizi iyileştireceğiz.

Yardıma ihtiyacı olan bir ülkemiz var. Sınırlarımızı tamir edeceğiz.

47'inci başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ederim. Sizin için her nefesimle her gün sizin için mücadele edeceğim.

Amerika'nın altın çağı olacak. Amerika'yı yeniden büyük yapmamızı sağlayacak bu zafer. Zafere başka hiçbir yol yoktu. 'Hayatımın en önemli anlarından biriydi' diyeceksiniz.

Amerika bize görülmemiş ve güçlü bir görev verdi ve Senato'nun kontrolünü geri aldık. Temsilciler Meclisi'nde de kontrolü elimizde tutacağız gibi görünüyor.

Güzel eşim Melania'ya teşekkür etmek istiyorum. İnsanlara yardım etmek için çok çalışıyor.

Şimdi seçilmiş başkan yardımcısı diyebilirim artık: J.D. Vance gerçek bir savaşçı. Düşman kampına gidiyor. Yani bazı kanallardan bahsediyorum. O kanallara çıkıp zor sorular soran gazetecileri paramparça etti."

"SINIRLARI KAPATMAMIZ LAZIM"

"Gerçekten özel şeyler yapacağız. Dünyanın en büyük ülkesi olma potansiyelimizi geri kazanmamız gerekiyor. Sınırları kapatmamız, ülkemize girişleri durdurmamız gerekiyor. Ülkemize giremezler demiyorum ama kanuni olarak girmeleri lazım.

Yeni bir yıldımız var: Elon. O harika biri. Birlikte mitingler yaptık. Roketi gördüm, saatte 10 bin mil hızla geliyordu. 'Noldu boyasına' dedim. 'Bu hıza dayanabilecek bir boya yok' dedi. Bunu ancak Elon yapardı."

Süper dahilerimizi korumamız gerekiyor.

"VERGİLERİ DÜŞÜRECEĞİZ"

"Gidişatı tersine çevireceğiz. Bugün, Amerikan halkının ülkelerinin kontrolünü geri aldığı gün olarak hatırlanacak.

Borçları kapatacağız, vergileri düşüreceğiz.

Çin'in elinde bizimkiler yok. En önemlisi en büyük halk bizde.

Savaş olmamasını istiyoruz. 4 yılda DAEŞ'i yok etmekten başka bir savaşa girmedik. 'Bana savaş istiyorlar' ancak ben savaşları bitirmek istiyorum. Güçlü bir ordu istiyoruz.

Verdiğimiz tüm sözleri tutacağız. Amerika'yı güçlü ve müreffeh tutacağım. Son 4 yıldaki bölünmüşlüğü bir kenara bırakmalıyız.

Trump'ın Yardımcısı J.D. Vance ise şunları söyledi:

ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attık. Tarihin en büyük ekonomik geri dönüşünü de Trump'ın liderliğinde yapacağız.

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.





Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.



Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 6, 2024



