ABD'nin başkenti Washington'da inişe hazırlanan yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışma sonucu meydana gelen kaza ile ilgili son dakika açıklaması başkan Donald Trump'tan geldi. Uçak kazasında kaç kişinin öldüğü belli olurken, başkan Trump uçak kazasında helikopter pilotunun uçağı görebildiğini ve manevra şansı olduğunu ancak manevra yapmadığını belirtti.
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak düştü. Kaza sonrasında ABD Başkanı Donald Trump ulusa sesleniş konuşmasında, kazada hayatta kalan olmadığını açıkladı.
ABD'DEKİ UÇAK KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
ABD Başkanı Donald Trump, uçak kazası öncesi pilotlara uyarıların çok geç verildiğini açıkladı. Trump, uçak kazasında helikopter pilotunun uçağı görebildiğini ve manevra şansı olduğunu ancak manevra yapmadığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışarak düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "ABD halkına ve elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.