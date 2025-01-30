ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak düştü. Kaza sonrasında ABD Başkanı Donald Trump ulusa sesleniş konuşmasında, kazada hayatta kalan olmadığını açıkladı.

60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopterin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada

60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopterin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada

ABD Başkanı Donald Trump, uçak kazası öncesi pilotlara uyarıların çok geç verildiğini açıkladı. Trump, uçak kazasında helikopter pilotunun uçağı görebildiğini ve manevra şansı olduğunu ancak manevra yapmadığını belirtti.