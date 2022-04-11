AB'den yeni bir yaptırım daha kapıda

Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle gerçekleştirilen yaptırımlara bir yenisi eklenecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya yeni yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu ifade etti.

AVRUPA BİRLİĞİ'DEN BİR YENİ YAPTIRIM DAHA GERÇEKLEŞECEK

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı.

Borrell, toplantı öncesinde gazetecilerin 'Rusya'ya petrol ambargosu seçeneğinin devrede olup olmaması' sorusunu şöyle yanıtladı; yaptırımların her zaman masada olduğunu, bakanların yeni adımları görüşecek.

Borrell, Ukrayna'ya yaptığı ziyaret neticesinde Rus güçlerin Donbas'a yöneldiğini gözlemlediğini aktardı.

YENİ YAPTIRIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ YAKIN LİDERLER ZİRVESİNDE ELE ALINACAK

Lüksemburg'da bir araya gelen AB dışişleri bakanları, 24-25 Mart'taki Liderler Zirvesi'nin sonuçları ışığında değerlendirmeler yapacak.

Ukrayna'nın yanı sıra Mali, Libya ve Yemen'deki durumların da görüşüleceği toplantıya Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir de katılacak.

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