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Özgün Savaş ambargosu Türk demir-çelik ihracatına ivme kazandırdı
ÖZGÜN HABERLER

Savaş ambargosu Türk demir-çelik ihracatına ivme kazandırdı

Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 47 günü geride bıraktık. Ukrayna'yı işgali sebebiyle dünyanın birçok ülkesinden yaptırım uygulanan Rusya'ya karşı ABD ve Avrupa ülkelerinin alternatif hammadde arayışı, Türkiye'nin ön plana çıkmasını sağladı. Türkiye demir ve çelik sektörleri ihracatta ivme kazandı. hedefler de revize ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Savaş ambargosu Türk demir-çelik ihracatına ivme kazandırdı
​Savaş ambargosu Türk demir-çelik ihracatına ivme kazandırdı.

Rusya ve Ukrayna savaşıyla gelen ambargo Türk demir - çeliğine rağbeti artırdı. Özellikle Avrupa Birliği'nden talep artışı dikkat çekiyor.

Rusya'ya uygulanan ambargoyla demir, demir dışı metaller ve çelik sektörlerinde başlayan hammadde sıkıntısı tedarikinde Türkiye üretim teknolojisi ve lojistik avantajlarıyla alternatif ülke olarak öne çıktı.

AMBARGO SONRASI TÜRK DEMİR-ÇELİĞİNE YÜKSELEN TALEP

Türkiye’nin çelik ihracatı 2022 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 5,7 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde Avrupa ve Kuzey Afrika öne çıkan ihracat pazarları oldu. Yıla başlarken ihracat hedefini 2021 rakamlarına yakın 23 milyar dolar olarak belirleyen sektör, 2022 ihracat hedefini yukarı yönlü revize ederek 26 milyar dolara yükseltti. İhracat hedefini yukarı yönlü revize eden diğer bir sektör olan demir ve demir dışı metallerde de ihracat bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,2 artarak 3,81 milyar dolara ulaştı. Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge AB ülkeleri oldu. Yılın başında ihracat hedefini 13,5 milyar dolar olarak belirleyen sektör hedefini 15,5 milyar dolara revize etti.

Talep artışını ve sektörün son durumunu değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, “Avrupa ve Kuzey Afrika öne çıkan ihracat pazarları arasında yer aldı. 2022 yılı için miktarda yaklaşık 24,9 milyon tonluk, değerde ise 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin alternatif bir tedarikçi ülke olarak her geçen gün yerini sağlamlaştırdığına dikkat çeken İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, “İlk 3 ayda neredeyse geçen yılın 4 aylık ihracat rakamını yakaladık. Sene başında hedefimizi 13,5 milyar dolar olarak belirlemiştik. Hedefimizi 15,5 milyar dolara yükselttik” açıklamalarında bulundu.

İngiltere’den Rusya’ya yeni yaptırımlar geldi
DÜNYA
İngiltere’den Rusya’ya yeni yaptırımlar geldi

Rusya Ukrayna savaşının korkunç yüzü: 'Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu'
FOTOĞRAF 15
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Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Ukrayna’nın Rus ordusundan temizlenen Kiev bölgesinde cansız bedenler toplanmaya devam ediyor.
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Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamada, “Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor...
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Ukrayna’nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Rusya’daki üst düzey askeri ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere 500’den fazla savaş suçlusu şüphelisi tespit ettiklerini aktaran Venediktova, geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde bir tren istasyonuna düzenlenen ve 50’den fazla kişinin öldüğü saldırıya ilişkin de gerekli kanıtlara sahip olduklarını belirtti.
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Rusya, geçtiğimiz cuma günü tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıdan sorumlu olmadıklarını ve saldırıda kullanılan füzelerin kendilerine ait olmadığını iddia etmişti.
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Kramatorsk saldırısı<br>Rus ordusunun, Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna düzenlediği saldırıda 5’i çocuk 52 kişi hayatını kaybetmişti.
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Rusya Ukrayna savaşının korkunç yüzü: 'Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu'
Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, “Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulundu” dedi.
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