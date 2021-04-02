Özgün Açık lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Açık lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrencinin katıldığı, 25-29 Mart tarihleri aralığında gerçekleşen online sınav süreci sona erdi. Adaylar, Açık lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. İlk döneme ait sınavlarda olduğu gibi AÖL 2. Dönem sınav sonuçları da 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların MEB tarafından 10-15 gün içerisinde erişime açılması öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Açık lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca alınan kararda ikinci döneme ait sınavların da elektronik ortamda online olarak yapılmasına karar verilmişti. Bu noktada belirlenen tarihler aralığında sistem üzerine sınava katılan öğrenciler için süreç 29 Mart tarihinde sona erdi. Sınava giren binlerce öğrenci, şimdi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.

Açık lise sınav sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

DEĞERLENDİRME

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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AÖL sınav sonuçları açıklandı

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