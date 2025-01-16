Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyor. Peki, MEBBİS öğretmen tayin sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar...

MAZERETE BAĞLI ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmenlerin yarıyılda il içi ve il dışı atama (tayin) süreçleri sona erdi. MEB, mazerete bağlı yer değiştirme atamalarının tamamlandığını duyurdu. Öğretmenler, sonuçlarını MEBSİS üzerinden görebilecek.

MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇ DUYURUSU

Mazerete bağlı yer değişikliği atamaları 16 Ocak 2025 tarihinde tamamlandı.

Bakanlık, yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanlar için yayımlanan 2025 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak."

MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak.







