GELİŞİM RAPORU NEDİR?





TYMM doğrultusunda güncellenen müfredat, "beceri temelli" bir yaklaşımı temel alıyor. Yeni yapı; alan becerileri, kavramsal beceriler ve sosyal-duygusal öğrenme becerilerini kapsayan bütüncül bir eğitim modeline dayanıyor. Bu model, "sonuç odaklı ölçme" yönteminin yerine "süreç odaklı ölçmeyi" eğitim sistemine entegre ediyor. Ders kitapları da bu anlayışa uygun olarak düzenlenirken, öğrencilerin gelişim süreçlerini detaylı bir şekilde değerlendiren "bütüncül eğitim yaklaşımı" benimseniyor.







