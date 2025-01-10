Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında "gelişim raporu" uygulamasına geçiyor. Okulların ara tatile girmesine kısa bir süre kala, öğrenciler 17 Ocak'ta karnelerini alacak ve 15 tatil dönemi başlayacak. Peki, karne verilecek mi? Karne kalktı mı? İşte MEB'den karne dağıtımına ilişkin yapılan son açıklama...
2024-2025 Eğitim yılı ilk döneminin sona ermesine kısa bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşamaya başlamışken, yeni yönetmelik bazı soruları gündeme getirdi. Bu sorular Karneler kalktı mı, karne yerine ne verilecek? Gelişim raporu nedir, ders puanları yazacak mı? oldu. İşte konuya ilişkin detaylar
KARNELER KALKTI MI, KARNE YERİNE NE VERİLECEK?
Eğitimde yeni bir uygulamaya geçiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı artık karne yerine gelişim raporu verileceğini açıkladı.
İlk gelişim raporu 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek. Gelişim raporu ilk kez 1. sınıf öğrencileri için hazırlanacak.
1. SINIFLAR KARNE ALMAYACAK MI?
17 Ocak ara tatilinde 1. sınıflar karne almayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine "gelişim raporu" verileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için karne yerine, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren gelişim raporu uygulamasına geçilecek.
Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.
GELİŞİM RAPORU NEDİR?
TYMM doğrultusunda güncellenen müfredat, "beceri temelli" bir yaklaşımı temel alıyor. Yeni yapı; alan becerileri, kavramsal beceriler ve sosyal-duygusal öğrenme becerilerini kapsayan bütüncül bir eğitim modeline dayanıyor. Bu model, "sonuç odaklı ölçme" yönteminin yerine "süreç odaklı ölçmeyi" eğitim sistemine entegre ediyor. Ders kitapları da bu anlayışa uygun olarak düzenlenirken, öğrencilerin gelişim süreçlerini detaylı bir şekilde değerlendiren "bütüncül eğitim yaklaşımı" benimseniyor.
Yeni düzenlemeyle, geleneksel karne uygulaması yerini öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel açıdan bir bütün olarak ele alan "gelişim raporlarına" bırakıyor. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin gelişim raporları, onların öğrenme süreçlerindeki kazanımlarını ve sosyal-duygusal becerilerini de içeriyor. Bu raporlar, sadece sonuçlara değil, öğrencilerin eğitim sürecindeki gelişimlerine odaklanıyor. Velilere sunulan raporlar, çocuklarının ilerleme kaydettiği alanları ve desteklenmesi gereken becerileri somut önerilerle birlikte açıklıyor.
VELİLERE REHBERLİK VE SOMUT ÖNERİLER
Gelişim raporları, öğrencilerin ilerlemesini detaylı bir şekilde velilere sunmayı hedefliyor. Öğretmenler, değerlendirme süreçlerinde kullandıkları gelişimsel ölçütler doğrultusunda, velilere rehberlik sağlıyor. Ayrıca bu raporlar, çocukların sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini desteklemek için somut öneriler içeriyor.