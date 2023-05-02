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İstanbul Adalar Seçim Sonuçları- 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi

İstanbul Adalar ilçesi 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçları ve oy oranları 14 Mayıs 2023 tarihinde belirlenecek. İstanbul'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti İstanbul milletvekili adayları yarışacak. Seçime sayılı günler kala en son gerçekleşen İstanbul Adalar ilçesi 2019 yerel yönetimler seçimlerindeki oy oranları merak kazandı. İşte Adalar seçim sonuçları ile ilgili detaylar...

11:52 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Seçim

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14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'de
gerçekleşecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi için sandık başına gideerek oy kullanacak. Seçime kısa bir süre kala İstanbul Adalar ilçesi seçim sonuçları ve oy oranları merak kazandı.

İSTANBUL ADALAR İLÇESİ 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI

ı, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada açıklanacaktır.

İSTANBUL ADALAR İLÇESİ 2019 YEREL SEÇİM OY ORANLARI

2019 Yerel seçimlerinde İstanbul Adalar ilçesinde 5 ayrı siyasi partiden Erdem Gül, Özlem Öztekin Vural, Çoşkun Özden, Hakan Aktaş,Orhan Şenoğlu aday olmuştu. CHP, AK Parti, DSP, Saadet Partisi, Vatan, BTP Adalar ilçe yönetimi seçimlerinde yer almıştı. İşte Adalar 2019 yerel seçimleri parti ve adaylara göre oy oranları...

İSTANBUL ADALAR İLÇESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Erdem Gül, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Adalar belediye başkanı seçildi.

ADALAR HANGİ SEÇİM BÖLGESİNDE YER ALIYOR?

İstanbul Adalar ilçesi 1. bölge seçim bölgesinde yer alıyor.

İSTANBUL 1. SEÇİM BÖLGESİ HANGİ İLÇELER?

İstanbul 1. seçim bölgesi Anadolu Yakası olarak belirlendi. İşte ilçeler: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar.

İSTANBUL 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

1- MURAT KURUM

2- ERKAN KANDEMİR

3- HASAN TURAN

4- MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

5- HULUSİ ŞENTÜRK

6- MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU

7- TUĞBA IŞIK ERCAN

8- İSMAİL ERDEM

9- YAHYA ÇELİK

10- BEHİYE EKER

11- SERKAN BAYRAM

12- ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK

13- AZMİ EKİNCİ

14- NURETTİN ALAN

15- FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

16- LEMAN YENİGÜN

17- ESMA ERSİN

18- UMUT ARMAN SONAY

19- ALİ SEVİNÇ

20- MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU

21- RÜSTEM KABİL

22- ALİ YAZLI

23- AYDOĞAN AHIAKIN

24- ZEYNETTİN AYDIN

25- CEMAL DONAT

26- EBRU SARACOĞLU

27- AYŞEGÜL ESRA ATİK

28- FATİH ÖGÜN

29- ZEYNEP BAYIR

30- MURAT AÇIK

31- VELİ ARSLAN

32- YUNUS FIRAT AYDIN

33- MUSTAFA NAİM YAĞCI

34- FURKAN GÖKGÖZ

35- NURETTİN ALAGÖZ

İSTANBUL 1.BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

1. OĞUZ KAAN SALICI

2. GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

3. FETHİ AÇIKEL

4. GÖKHAN GÜNAYDIN

5. BİROL AYDIN (SAADET PARTİSİ)

6. AHMET ERSAGUN YÜCEL (İYİ PARTİ)

7. ELİF ESEN (DEVA)

8. HASAN KARAL (DEVA)

9. CEMAL ENGİNYURT (DP)

10. SELİM TEMURCİ (GELECEK PARTİSİ)

11. ALİ GÖKÇEK

12. SUAT ÖZÇAĞDAŞ

13. ÖZCAN BARİPOĞLU

14. SEVGİ KILIÇ

15. OLGUN ÇELİK

16. DOĞAN ÇAKMAK

17. KENAN OTLU

18. EFENDİ ARGUNŞAH

19. MURAT KANTEKİN

20. AYSEMİN GÜLMEZ

21. AHMET CAN YILMAZ

22. EBRU ZOR

23. ERDOĞAN ERDEN

24. FÜSUN SÖKMEZ

25. NECLA ERDEM

26. BÜLENT KULKULOĞLU

27. GÜLLÜ SARAN

28. YÜCEL OTO

29. NECDET AY

30. ELİFE GAMZE ÖZTÜRK

31. HAKAN BEKAR

32. DURSUN CAN KIRTORUN

33. MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU

34. HALE DİLEK TOSUN

35. ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ

İSTANBUL 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

1- EDİP SEMİH YALÇIN

2- İZZET ULVİ YÖNTER

3- MEMET BÜLENT KARATAŞ

4- NEVZAT ÜNLÜTÜRK

5- MURAT ŞAHİN

6- ŞAHİN GÜRZ

7- FADİME ERSOY DURSUN

8- BÜŞRA DÜZGÜN KAYA

9- HİLAL DİLBER

10- AFŞİN BİRBEN

11- İREM ÇELİK

12- ERDEM DOĞRUER

13- YİĞİT EMRE ALTUN

14- FATİH ERYILMAZ

15- FEVZİYE HASASU

16- BAYRAM BİNİCİ

17- AYSUN TURGUT BEŞOLUK

18- CAN ILDIRI

19- GÖKSAL BEŞKAYA

20- FİKRİ AY

21- İLKER ÇAKIROĞLU

22- YUNUS EMRE DURMUŞ

23- ŞENEL USTABAŞI

24- GÖKMEN KAYIKÇI

25- CEMAL ALTUNHAN

26- FATİH KAYA

27- MAHMUT COŞKUN

28- MURAT CAN AYDIN

29- SERDAR BIYIKOĞLU

30- MÜCAHİT GÜNGÖR

31- MUSTAFA YETER

32- HALİL İBRAHİM UZ

33- SUAT ALTUNKAYNAK

34- UMUT AKBULUT

35- OKAN ERTORUN


İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

İstanbul seçim sonuçları, siyaset gündeminin en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul genel seçim sonuçları, diğer bir değişle İstanbul milletvekili seçim sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak İstanbul milletvekillerini belirlemek üzere, milletvekillerin hangi isimler olacağı ve hangi siyasi partiden Meclis’e gireceğini belirlemekte. İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başı olan cumhurbaşkanını seçmek için yapılmakta. Peki İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? İstanbul milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.


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