Türkiye Pazar günü 13. cumhurbaşkanı ile

28. dönem milletvekilleri

ni seçmek için sandık başına gitti.

seçimlerinde de kritik öneme sahip olacak. Cumhurbaşkanı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Milletvekili seçimi için ise partilerin bir kısmı