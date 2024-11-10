Adalet Bakanlığı tarafından yapılan hakim ve savcı yardımcısı alımı ile hukuk camiasına yeni bir soluk getirilmesi amaçlanmaktadır. Adalet Bakanlığı hakim ve savcı yardımcısı alımı için sınav yapacak. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı ilanı, hukukçular arasında büyük bir heyecana vesile oldu. Hakim ve savcı yardımcısı sınavına katılmak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve şartlarını merak ediyor. Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve savcı yardımcısı alımı sınavı başvuru tarihleri ve şartları.

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavları, hukuk fakültesi mezunları için önemli bir kariyer fırsatı sunmaktadır. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilen başvurular ile başlayan süreç, yazılı sınav, mülakat ve yerleştirme aşamalarından oluşmaktadır. Peki Hakimlik ve savcılık sınav başvuruları ne zaman?

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI

Adaylar başvurularını, 6-13 Kasım 2024 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü, 20 Kasım 2024 tarihi olacak.

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN?

Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı bu sene ÖSYM tarafından 21-22 Aralık’ta yapılacak. Bu kapsamda 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak. Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 750,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 1125,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 1500,00 TL. Sınav ücreti, 6-14 Kasım 2024 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak. Geç başvuru gününde başvuru yapan adayların sınav ücreti ise 1 sınava katılan adaylar için 1125,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 1678,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 2250,00 TL olacak.

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hâkim ve savcı yardımcılığına atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir: