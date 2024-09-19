Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlar ile 300 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan alınacak. Adalet bakanlığı personel alımı iş ilanına göre, icra müdür ve icra müdür yardımcısı sınavı, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecek. Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. İşte Adalet bakanlığı icra müdür ve müdür yardımcısı sınav tarihi ve başvuru şartları.
2024 İcra Müdürlüğü sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapacak. Adalet Bakanlığı'nın 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacağı müjdesi, hukuk alanında kariyer yapmak isteyenleri heyecanlandırdı. Bu önemli sınav hakkında merak edilenlerin başında ise sınav tarihi ve başvuru şartları geliyor. Peki İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı sınavı olacak mı
Adalet Bakanlığı İcra müdürlüğü sınavı başvurusu ne zaman?
Adalet Bakanlığı Sınava başvurular 24-30 Ekim tarihleri arasında alınacak.
İcra müdürlüğü sınavı ne zaman yapılacak?
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yazılı sınav, ÖSYM tarafından 7 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınavın saat ve yer bilgileri, sınav giriş belgesinde yer alacaktır.
Kurum içi görevde yükselme suretiyle naklen atama sınavı başvuruları ne zaman?
Kurum içi görevde yükselme suretiyle naklen atama için sınava girecek personelin başvuruları da 25 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav 8 Aralık Pazar günü yapılacak.
İcra müdür ve müdür yardımcısı sınavları nerede yapılacak?
İcra müdür ve müdür yardımcısı sınavları açıklanan tarihlerde Ankara ilinde yapılacak.
Adalet Bakanlığı İcra müdür ve müdür yardımcısı sınavında kaç soru sorulacak?
Yazılı sınavda 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür ile 45 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.
- Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Konuları (Soru sayısı)a) Türkçe, (10)
- b) Matematik, (10)
- c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (5)
- d) Türk Kültür ve Medeniyetleri, (5)
- e) Temel Yurttaşlık Bilgisi, (5)
Alan Bilgisi Testi Konuları (Soru sayısı)
a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı, (8)
b) İcra ve İflâs Kanunu, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, (12)
c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu, (9)
d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı, (8)
e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Elektronik Tebligat Yönetmeliği, (8) Alan bilgisi testinde her alt konudan soru yer almayabilecektir.
İcra müdür ve müdür yardımcısı sınavına başvuru şartları neler?
Adaylarda, Türk vatandaşı ve 35 yaşını doldurmamış olmak, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya adalet meslek eğitimi ön lisans bölümlerinden mezun olma şartları aranacak.
- a) Türk vatandaşı olmak,b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1989 ve daha sonra olanlar)
- c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
- d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
- f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.
Görevde Yükselme Suretiyle İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı ne zaman yapılacak?
Ayrıca icra katipleri arasından naklen atamayla alınacak 100 icra müdürü ve yardımcısını belirlemek adına yapılacak Görevde Yükselme Suretiyle İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı da 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek.