14. haftasında Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 14. haftasında evinde Samsunspor’u ağırlayacak. Bu sezon İstanbulspor ile birlikte Süper Lig deplasmanlarında en az puan toplayan takım olan Samsunspor, ligde son iki maçında mağlup oldu. Adana Demirspor'a rakip olduğu son 14 resmi maçı kazanamayan kırmızı beyazlılar ligde 8 puanla 19. sırada yer alıyor. Süper Lig'deki son üç maçından beraberlikle ayrılan Adana Demirspor, lig tarihinde rakipleriyle üst üste dört karşılaşmada yenişemediği tek dönemi Mart-Nisan 1982'de yaşadı. Peki, Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.
ADANA DEMİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ADANA DEMİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Adana Demirspor - Samsunspor maçı
bu akşam 19.00
’da başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.
ADANA DEMİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU
ADANA DEMİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MUHTEMEL 11’LER
ADANA DEMİRSPOR
ADANA DEMİRSPOR
25 Ertaç Özbir
4 Semih Güler
5 Andrew Gravillon
6 Tayfun Aydoğan
7 Yusuf Sarı
17 Badou Ndiaye
20 Edouard Michut
26 Dorukhan Toköz
32 Yusuf Erdoğan
77 Kevin Rodrigues
9 M'Baye Niang
SAMSUNSPOR
SAMSUNSPOR
4 Rick Van Drongelen
18 Zeki Yavru
28 Soner Gönül
37 Lubo Satka
6 Youssef Ait Bennasser
10 Olivier Ntcham
11 Emre Kılınç
21 Carlo Holse
48 Taylan Antalyalı
9 Marius Mouandilmadji
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 14. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 14. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Adana Demirspor
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
1 saat önce