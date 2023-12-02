|
Özgün

Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Adana Demirspor evinde Samsunspor’u konuk ediyor. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Peki, Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

14:27 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 14. haftasında Adana Demirspor evinde Samsunspor’u konuk ediyor.
14. haftasında Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 14. haftasında evinde Samsunspor’u ağırlayacak. Bu sezon İstanbulspor ile birlikte Süper Lig deplasmanlarında en az puan toplayan takım olan Samsunspor, ligde son iki maçında mağlup oldu. Adana Demirspor'a rakip olduğu son 14 resmi maçı kazanamayan kırmızı beyazlılar ligde 8 puanla 19. sırada yer alıyor. Süper Lig'deki son üç maçından beraberlikle ayrılan Adana Demirspor, lig tarihinde rakipleriyle üst üste dört karşılaşmada yenişemediği tek dönemi Mart-Nisan 1982'de yaşadı. Peki, Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

ADANA DEMİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Samsunspor maçı
bu akşam 19.00
’da başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ADANA DEMİRSPOR

25 Ertaç Özbir

4 Semih Güler

5 Andrew Gravillon

6 Tayfun Aydoğan

7 Yusuf Sarı

17 Badou Ndiaye

20 Edouard Michut

26 Dorukhan Toköz

32 Yusuf Erdoğan

77 Kevin Rodrigues

9 M'Baye Niang

SAMSUNSPOR

4 Rick Van Drongelen

18 Zeki Yavru

28 Soner Gönül

37 Lubo Satka

6 Youssef Ait Bennasser

10 Olivier Ntcham

11 Emre Kılınç

21 Carlo Holse

48 Taylan Antalyalı

9 Marius Mouandilmadji

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 14. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI




#Adana Demirspor
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trendyol Süper Lig: Alanyaspor - Konyaspor düellosunda kazanan çıkmadı: 2-2 | ÖZET