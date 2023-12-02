14. haftasında Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 14. haftasında evinde Samsunspor’u ağırlayacak. Bu sezon İstanbulspor ile birlikte Süper Lig deplasmanlarında en az puan toplayan takım olan Samsunspor, ligde son iki maçında mağlup oldu. Adana Demirspor'a rakip olduğu son 14 resmi maçı kazanamayan kırmızı beyazlılar ligde 8 puanla 19. sırada yer alıyor. Süper Lig'deki son üç maçından beraberlikle ayrılan Adana Demirspor, lig tarihinde rakipleriyle üst üste dört karşılaşmada yenişemediği tek dönemi Mart-Nisan 1982'de yaşadı. Peki, Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.