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Adana hava durumu

Adana hava durumu Meteoroloji tarafından anlık, günlük, 5 günlük ve haftalık olarak yayınlanmakta. 12 Mayıs Pazar; Adana'da hava durumunun bugün açık hava ve muhtemelen gök gürültülü yağmur olacağı tahmin edilmektedir. Adana için bugün hava sıcaklığı 25°C'ye kadar çıkıyor. Adana hava durumu, Adana’da yağış var mı? Adana hava sıcaklıklarında son durum ne? İşte Adana 5 günlük hava durumu bilgileri.

17:13 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Adana hava durumu
Adana hava durumu

Adana hava durumu Kayseri’de yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Adana'da hava nasıl? Sorusuna yanıt aranıyor. Mayıs ayının gelmesi ile değişen hava durumu Adana’da de etkisini gösterdi.

Adana hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre
Adana hava durumu
şöyledir:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini raporu şu şekildedir: Bugün için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. Yarın için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 14 Mayıs 2024 Salı Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 26°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 26°. 16 Mayıs 2024 Perşembe Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 27°.

Adana iklimi

Adana, Akdeniz iklim özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Bölgede meydana gelen yağışlar, genellikle yamaç yağışları ve gezici hava kütlelerinin karşılaşması ile oluşur. Ortalama yağış miktarı 625 mm dir.

#Adana hava durumu
#Meteoroloji
#Adana haberleri
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