Adana hava durumu Kayseri’de yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Adana'da hava nasıl? Sorusuna yanıt aranıyor. Mayıs ayının gelmesi ile değişen hava durumu Adana’da de etkisini gösterdi.
Adana hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini raporu şu şekildedir: Bugün için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. Yarın için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 14 Mayıs 2024 Salı Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 26°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 26°. 16 Mayıs 2024 Perşembe Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 27°.
Adana iklimi
Adana, Akdeniz iklim özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Bölgede meydana gelen yağışlar, genellikle yamaç yağışları ve gezici hava kütlelerinin karşılaşması ile oluşur. Ortalama yağış miktarı 625 mm dir.