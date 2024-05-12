Kayseri hava durumu Kayseri’de yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Kayseri’de hava nasıl? Sorusuna yanıt aranıyor. Kayseri güncel hava durumu verilerine göre havanın hafif yağmur, en yüksek sıcaklığın 15° ve en düşük sıcaklığın 8° olması bekleniyor. Rüzgar KB yönünde 6.91 KM/S hızında, nem oranı 64% civarında, bulut oranının da 75% olması bekleniyor. Peki Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Kayseri hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Kayseri 5 günlük hava durumu raporu.