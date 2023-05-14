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Adıyaman seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

2023 Adıyaman seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Adıyamanlılar 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. 2023 seçimleri için Adıyaman’da 399.125 seçmen 1.452 sandıkta oy kullandı. YSK verilerine göre Adıyaman 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2023 seçiminde Adıyaman'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Adıyaman milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Adıyaman seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

18:00 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Adıyaman seçim sonuçları

Adıyaman seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Adıyaman
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklanıyor. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.
2018'de yapılan seçimde 5 milletvekili çıkarabilen Adıyaman ilinin 4 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili ise CHP’ye gitti. Bu seçime katılım %86,33 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Adıyaman AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin ve
oy oranları.

Adıyaman seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Adıyaman seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Adıyaman Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Adıyaman cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ ADIYAMAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. RESUL KURT

2. İSHAK ŞAN

3. MUSTAFA ALKAYIŞ

4. HÜSEYİN ÖZHAN

5. ZİYA POLAT

MHP ADIYAMAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İSMAİL GÜMÜŞ

2. FEVZİ ÖZTÜRK

3. AHMET BİLGİÇ

4. ASİYE BULUNDU

5. SIRAÇ ASLAN

CHP ADIYAMAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ABDURRAHMAN TUTDERE

2. KENAN DOĞAN

3. ADNAN AĞIR

4. ÖMER TURAN

5. SONGÜL VARKİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1. SAİT AYBAK

2. İSMAİL DEMİR

3. SADIK YAVAŞ

4. FEHMİ KOYUNCU

5. BÜNYAMİN MEMİ

MEMLEKET PARTİSİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. İZ YÜCEDAĞ

2. ABDULMUSA MİRCAN GÜRBÜZ

3. MEHMET BERKAY ABACIALIR

4. CELALETTİN SAMET GÜNDÜZ

5. PERİHAN ÖZALP COŞKUN

YEŞİL SOL PARTİ ADIYAMAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ALİ KENANOĞLU

2. HAYRİYE KORKMAZ

3. MEHMET SELİM ÖZBEK

4. BİRSEN TUNÇ SİRKECİ

5. HASAN BASRİ YORULMAZ

2018 Adıyaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Adıyaman cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 67,4’ünü alırken, Adıyaman Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 20,5’ini aldı. Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 7,4’ünü, Meral Akşener ise oyların yüzde 3,4’ünü aldı.

2018 Adıyaman milletvekili genel seçim sonuçları

Adıyaman Cumhur İttifakı oy oranı % 64.2 olurken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Millet Adıyaman’da oyların yüzde 18,9’unu aldı. CHP Adıyaman’dan 1 milletvekili çıkardı.

2018 Adıyaman'da hangi parti ne kadar oy aldı?

Adıyaman 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 55,1
  2. HDP % 15,4
  3. CHP % 12,1
  4. MHP % 9,1
  5. İYİ Parti % 5,3

2018 seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Adıyaman yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Adıyaman Belediye başkan adayı Süleyman Kılınç oyların % 53,22’sini alırken, Saadet Partisi adayı Ahmet Faruk Ünsal ise oyların % 28,12’sini aldı.

Adıyaman ilçeleri hangileri?

Adıyaman’da yer alan ilçeler arasında; Adıyaman Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut ilçesi vardır.

Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a kadar devam etti. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar oy kullanılacak. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

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38 dakika önce
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