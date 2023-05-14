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Rize seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

2023 Giresun seçim sonuçları sorgulanıyor. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Rize14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Genel Seçim sonuçları açıklanıyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında geçen yarışta Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı belli oluyor. 2023 seçimi ile Cumhur İttifakı ile Millet İttifakında da yarış bir hayli heyecan verici. 265.106 seçmenin olduğu Rize'de 1.004 sandıkta oy kullanıldı. YSK verilerine göre Rize 3 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, 2023 seçimi Rize'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Rize milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Rize Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti anlık oy oranların ilişkin son verileri haberimizde bulabilirsiniz.

21:15 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Rize seçim sonuçları

Rize seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandığa gitti. Saat 18.00 itibariyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdı. Milyonların merakla beklediği seçim sonuçları açıklanıyor. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.
sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. İşte Rize seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

2023 Rize seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Rize seçim Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları belli oldu.

AK PARTİ RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 MUHAMMED AVCI

2 HARUN MERTOĞLU

3 YILMAZ KATMER

CHP RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 TAHSİN OCAKLI

2 KÖKSAL TOPTAN

3 MUHAMMET YILDIZ

İYİ PARTİ RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

İYİ Parti Rize’den milletvekili adayı çıkarmadı.

MHP RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 RECEP BAKIRCI

2 REMZİ KUTANOĞLU

3 YUNUS EMRE ÖZTÜRK

YENİDEN REFAH RİZE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 MEHMET AKİF ZERDECİ

2 SAMET ŞİŞMAN

3 MÜMİN BAKIRCI

2018 Rize Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Rize cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 76,9’unu alırken, Rize Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 16,6’sını aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 4,7’sini, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,3’ünü aldı.

2018 Rize milletvekili genel seçim sonuçları

Rize Cumhur İttifakı oy oranı % 77.3 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Rize’de oyların yüzde 20,9’unu aldı. CHP, İYİ Parti Rize’den milletvekili çıkaramadı.

2018 Rize'de hangi parti ne kadar oy aldı?

Rize 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 64,8
  2. CHP % 13
  3. MHP % 13
  4. İYİ Parti % 6

2018 seçimi Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre partilerin 27. dönem milletvekilleri şu şekilde:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Rize'nin ilçeleri hangileri?

Rize’de seçim sonuçlarını etkileyecek ilçeler şöyle: Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere ve Pazar'dır.

Rize kaç milletvekili çıkarıyor?

350 bini aşkın nüfusa sahip Rize nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Rize’den tam 3 milletvekili çıkacak.

2019 Rize yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Rize Belediye başkan adayı Rahmi Metin oyların % 72,99’unu alırken, CHP adayı Ayhan Akyüz ise oyların % 13,34’ünü aldı.

Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Adayların ve partilerin yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı oy oranları en son seçim anket sonuçları ile belli oluyor. Erdoğan ilk turda ipi göğüslerken AK Parti seçimi açık ara önde tamamlıyor. Peki Seçim anket sonuçları son durum ne? Hangi aday önde? Seçime kaç gün kaldı? İşte en güncel seçim anket sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları.

2023 seçimi Cumhurbaşkanlığı adayları ve partilerin oy pusulasındaki yerleri
2023 seçimi Cumhurbaşkanlığı adayları ve partilerin oy pusulasındaki yerleri

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için artık tarihi gün. Türkiye genelinde yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ve Milletvekili genel seçimleri için ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah 08:00 itibariyle yurt genelinde başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. İkinci sırada Muharrem İnce yer alıyordu ancak İnce adaylıktan çekildiğini duyurdu. Üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu ve son sırada ise Sinan Oğan yer aldı. Pusulanın 6. sırasında BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı" bulunuyor. İşte 2023 seçimleri oy pusulası örneği.

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2023 seçim sonuçlarına göre Sinan Oğan kaç oy aldı?