Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandığa gitti. Saat 18.00 itibariyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdı. Milyonların merakla beklediği seçim sonuçları açıklanıyor. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. İşte Rize seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.