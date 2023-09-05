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Adıyaman’da 16 bin 433 kalıcı konutun yapımı hızla devam ediyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'ı da etkiledi. Adıyaman depreminde 100 bina yıkılmıştı. Depremin izlerinin silinmeye çalışıldığı Adıyaman'da depremzedeler için kalıcı konut inşası sürüyor. Adıyaman’da 16 bin 433 konutun yapılacağı İndere (Zey) Bölgesinde onlarca iş makinesi hız kesmeden çalışıyor. İşte Adıyaman konut inşaatlarında son durum...

13:37 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Kalıcı konut inşaatı

Kalıcı konut inşaatı

Adıyaman 6 Şubat Pazartesi sabah saatalerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem Adıyaman'da yıkıma neden oldu. Kentte 100 bin bina yıkılmıştı. Adıyaman'da depremden bu yana kalıcı konut inşası hız kesmeden devam ediyor.

ADIYAMAN'DA TOKİ VE EMLAK KONUT KORDİNESİNDE KALICI KONUT İNŞASI SÜRÜYOR

2 bin dönüm alan üzerinde onlarca iş makinesi ve yüzlerce işçi, depremzedelere kalıcı konutları bir an önce hazır etmek için çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ ve Emlak Konut koordinesinde yapımı süren kalıcı konutlar hızla ilerliyor.

ADIYAMAN VALİSİ KALICI KONUTTAKİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Adıyaman Valisi Osman Varol, İndere (Zey) bölgesine yapılan kalıcı konutlarda incelemede bulundu. Konutlardan bazılarında sona yaklaşılırken, Vali Osman Varol müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

16 BİN 433 KONUTUN İNŞASI SÜRÜYOR

Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Osman Varol, “İndere bölgesinde depremzede vatandaşlarımız için inşa ettiğimiz kalıcı konutlar tüm hızıyla, tüm etkinliğiyle, tüm verimliliğiyle devam ediyor. 826 blok halinde 16 bin 433 konutumuzun inşaatı sürüyor. Bloklarımızın önemli bir bölümünün temel çalışmaları başladı. Burası çok kayalık bir bölge olduğu için kırma ile temel açmak mümkün olmuyor. Onun için zaman zaman arkadaşlarımız patlatma yöntemini kullanıyor. Tüm gayemiz vatandaşlarımızın kalıcı konutlara biran önce kavuşması ve vatandaşlarımızı hak ettikleri konforlu yaşama, refaha biran önce kavuşturmak. Bunun içinde burada 3 tane firma bu konutların inşası için çok geniş bir şantiye alanında çalışmalarını sürdürüyor. Buradan özellikle hem şehrin kuzey bölgesinde şehre yukarıdan bakan havadar bölge olması hem de zemininin kayalık olması itibariyle çok güzel bir yaşam alanı oluşacak. Konutlarımız son tekniğe göre, tünel kalıp şeklinde son inşaat tekniğine göre inşa ediyoruz. Bu anlamda da bundan sonra da Allah vermesin ama olabilecek afetlere de çok dayanıklı konutlar olacak. İnşallah en kısa zamanda bu çalışmaları bitirip konutları vatandaşlarımıza teslim etmeyi arzu ediyoruz” dedi.



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