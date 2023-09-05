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Kandilli Rasathanesi ve AFAD 5 Eylül 2023 son depremler listesi

4.4 büyüklüğündeki İzmir depremi yanı sıra afet bölgesinde; Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay deprem ile sallanmaya devam ediyor. Özellikle riskli bölgelerde fay hattı hareketleri sistem üzerinden takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Bugün deprem oldu mu? Nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 5 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

11:48 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Son depremler

Son depremler

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıları doğuruyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5 Eylül'de yaşanan son dakika deprem haberleri...

5 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan fay hattı hareketleri ile anlık olarak yaşanan depremlerin büyüklük, merkez üssü, derinlik ve konum bilgileri paylaşılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

"https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.



#deprem
#son depremler
#afad
#Kandilli Rasathanesi
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