Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıları doğuruyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5 Eylül'de yaşanan son dakika deprem haberleri...

5 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan fay hattı hareketleri ile anlık olarak yaşanan depremlerin büyüklük, merkez üssü, derinlik ve konum bilgileri paylaşılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

"https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.







