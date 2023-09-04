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Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

09:18 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Yazıhan ilçesinde saat 7:30'da 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.


Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.




#Malatya
#Yazıhan
#Deprem
42 dakika önce
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