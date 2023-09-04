Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Foto/arşiv
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Yazıhan ilçesinde saat 7:30'da 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
#Malatya
#Yazıhan
#Deprem
42 dakika önce
Foto/arşiv
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Yazıhan ilçesinde saat 7:30'da 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
Meteoroloji, çok sayıda il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Samsun ve Ordu'ya 'turuncu', Tokat, Amasya, Çorum ile Sinop için 'sarı' kodlu alarm verildi. Yağışların: İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası çok sayıda ilde şiddetli yağışlar sele neden olurken iki ilden ise acı haber geldi. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, içinde bulundukları otomobil ile sel sularına kapılan Şevket Şimşek ile eşi Zöhre Şimşek hayatını kaybetti. Aksaray ve çevresindeki kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selde ise bir kişi hayatını kaybederken bir bebek ise sel sularına kapılıp kayboldu.
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