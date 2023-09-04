Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası çok sayıda ilde şiddetli yağışlar sele neden olurken iki ilden ise acı haber geldi. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, içinde bulundukları otomobil ile sel sularına kapılan Şevket Şimşek ile eşi Zöhre Şimşek hayatını kaybetti. Aksaray ve çevresindeki kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selde ise bir kişi hayatını kaybederken bir bebek ise sel sularına kapılıp kayboldu.