Adli tatil ne zaman bitecek? Adliyeler ne zaman açılıyor?

2021 adli tatil bitiş tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor.

Adli tatil için geri sayım başladı. Yargı camiasının toplu izne çıktığı döneme yaklaşılırken gözler adli tatil süresi içerisinde hangi davaların yapılacağına çevrildi.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’nin 25 Haziran 2021 genelgesini yayımladı.

Buna göre, adli tatil, 20 Temmuz 2021 tarihinde başlıyor, 31 Ağustos 2021 tarihinde sona eriyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIYOR?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’nin 25 Haziran 2021 genelgesinde konuyla ilgili yer alan maddeler şu şekilde:

MADDE 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

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a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

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f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

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(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

ADLİ TATİLDE İSTİNAF VE TEMYİZ İNCELEMESİ DURUR MU?

Adli tatil süresince BAM ve Yargıtay bünyesinde nöbetçi heyetler çalışmaya devam eder ve yalnızca tutuklu hükümlere ilişkin yargılama işlerini sürdürür. Yani sanık kişi tutuklu ise bunun istinaf ve temyiz incelemesi tatilde de devam eder.