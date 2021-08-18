Özgün Afganların dili nedir? Afganistanlılar hangi dili konuşuyor?
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Afganların dili nedir? Afganistanlılar hangi dili konuşuyor?

Taliban'ın Pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından binlerce Afgan ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Batılı ülkeler ise vatandaşlarını ve diplomatik çalışanlarını Afganistan'dan tahliye ediyor. Dünyanın çeşitli yerlerine göçmek zorunda kalan Afganistan vatandaşlarının konuştuğu dil merak ediliyor. Peki, Afganların dili nedir? Afganistanlılar hangi dili konuşuyor? Afganların kökeni nedir? İşte merak edilen bu soruların detayları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Afganların dili nedir? Afganistanlılar hangi dili konuşuyor?
afgan

Uganda'nın yardım, afet ve mültecilerinden sorumlu Devlet Bakanı Esther Anyakun da ABD hükümetinin, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'den ricası üzerine 2 bin Afgan mülteciyi geçici olarak ülkelerinde misafir etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ülkeye gelen kişilerin daha sonra ABD tarafından başka bir yere taşınacağını söyleyen Anyakun, 500 kişilik ilk kafilenin 16 Ağustos'ta ülkeye gelmesinin planlandığını ancak henüz ülkeye ulaşmadıklarını belirtmişti. Anyakun, mültecilerin, kaldıkları süre zarfında tüm masraflarının ABD hükümeti tarafından karşılanacağını aktarmıştı.

Uganda, bu kararla Afgan mültecileri ülkesine kabul eden ilk Afrika ülkesi olmuştu.

AFGANLARIN DİLİ NEDİR?

Peştuca (Peştuca: پښتو - Devanagari-Paahthaan), Afganca, Paştuca ve Pahtuca olarak da bilinen, Afganistan’da ve Pakistan’ın batı kesiminde yaşayan Peştunların konuştuğu dil. Hint-Avrupa dillerinin Hint-İran dilleri öbeğine bağlıdır. Kırk beş harfli bir alfabesi vardır.[2] Bazı sesler Sanskritçede de bulunur.

Peştuca, bu dile uyarlanmış Arap alfabesiyle yazılır. Afganca, çok büyük bir ölçüde Hintçe, Belucice, Brohice, Urduca ve Pencapça gibi Hindistan ve Pakistan dillerinin etkisinin altında kalmıştır. Ayrıca Farsça ve Arapçadan girmiş çok sayıda kelimeye rastlanır. Peştuca, eski İran ve Hint dillerine özgü özellikler de taşımaktadır.

Peştuca, 16. yüzyılda yazıya geçirilmeye başlandı. 18. yüzyılda Afgan devleti kurulunca dilin önemi daha da arttı. 1936 yılında Afganistan’ın resmî dili oldu. Günümüzde Peştuca Afganistan’da eğitim dilidir. Ülkedeki ikinci dil ise Farsçadır. Afganistan ve Pakistan’ın dışında Hindistan ve Bangladeş’te konuşulabilir. Bazı dil bilimciler Peştucayı, Urduca ve Farsçanın bir lehçesi olarak kabul ederler. Yazıya geçirilmesi çok geç olduğu için kelime birliği sağlanamamış, büyük ölçüde Arapça, Farsça ve Hintçenin etkisi altına girmiştir. Bu dilde verilen yapıtlar daha çok İslamî medrese ürünleridir. 10'a yakın Kur'an çevirisi bulunmaktadır.

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